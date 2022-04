Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do liên quan đến sai phạm đấu giá đất ở Thủ Thiêm.





Ngày 5-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô Chánh Văn phòng, Kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 bị can khác về tội Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Ông Đỗ Anh Dũng thời điểm chưa bị khởi tố, bắt tạm giam.



Theo Bộ Công an, ông Đỗ Anh Dũng đã vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản ở bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM) gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản.



Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn.



Trước đó, vào ngày 10-12-2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất 3-12.



Thời điểm đó, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỉ đồng, hơn 2,4 tỉ đồng/m2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất TP HCM và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam.



Đến ngày 11-1-2022, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có "tâm thư" xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất đã trúng thầu trước đó với giá 24.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm.



Trong "tâm thư", lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc bỏ cọc theo lý giải của doanh nghiệp này là nhằm đảm bảo một phần sự ổn định thị trường kinh doanh bất động sản. Đặc biệt là sau khi doanh nghiệp tiếp thu ý kiến, nhận định "đấu giá đất Thủ Thiêm 2,4 tỉ đồng một m2 là bất thường" của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ngày 4-1. "Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy rằng việc đấu giá đất với kết quả nêu trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh tế nói chung, bất động sản nói riêng"- tâm thư của lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh nêu rõ.



Sau khi vụ bỏ cọc ở Thủ Thiêm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, các Sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến các dự án trên. Toàn bộ tài liệu cung cấp nếu là bản photocoppy đóng dấu sao y bản chính hoặc đóng dấu treo của các đơn vị cung cấp, được thống kê chi tiết.

