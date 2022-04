Nhóm Tân Hoàng Minh huy động vốn lãi suất cao để làm gì?

Với lãi suất từ 11,5 - 12%/năm, các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động 10.030 tỉ đồng khá nhanh trên thị trường chỉ trong 8 tháng. Mức lãi suất này cao hơn các doanh nghiệp khác.



Lãi suất huy động từ 11,5 - 12%/năm



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 181 hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.





Lãi suất trái phiếu các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ 11,5 - 12%/năm. Ảnh chụp màn hình



Từ tháng 7 đến tháng 11.2021, các công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thực hiện tổng cộng 8 lần phát hành trái phiếu huy động 8.100 tỉ đồng với lãi suất từ 11,5 - 12%/năm. Cụ thể, Công ty TNHH bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành riêng lẻ vào tháng 7 và tháng 9, tương ứng 800 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm và phát hành 1.900 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất 11,5%/năm. Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào tháng 7 và tháng 8 thêm đợt mới với khối lượng 450 tỉ đồng trái phiếu cũng kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11,5%/năm. Qua tháng 11, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm cũng lãi suất 11,5%/năm. Riêng Công ty CP Cung Điện Mùa Đông phát hành 2 đợt trái phiếu trong tháng 11 với lãi suất cũng 11,5%/năm, kỳ hạn 3 năm, trong đó khối lượng đợt 1 là 254 tỉ đồng và đợt 2 là 196 tỉ đồng. Đến cuối tháng 12, công ty này phát hành với khối lượng lên 3.230 tỉ đồng, kỳ hạn 4 năm. Trong 2 tháng 1 và 2.2022, 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh không phát hành đợt trái phiếu riêng lẻ nào huy động vốn nên khả năng 1 đợt còn lại huy động 1.900 tỉ đồng rơi vào tháng 3.



Lãi suất phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cao hơn so với doanh nghiệp cùng ngành bất động sản, chỉ ở mức 10 - 11%/năm. Liên quan đến lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản phát hành, Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam từng có lưu ý: các trái phiếu lưu hành trên thị trường chủ yếu là trái phiếu bất động sản được phát hành trong 2 năm qua, lợi suất cao từ 10 - 11%/năm là vấn đề cần lưu ý đối với nhà đầu tư khi các trái phiếu này có kỳ hạn chỉ 2 - 4 năm, lịch trả nợ gốc sẽ tập trung phần lớn vào năm 2022 - 2024. Mặc dù tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân năm 2021 chiếm 8,63% tổng khối lượng phát hành sơ cấp, giảm so với năm 2020, do quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau khi Thông tư 16/2021/TT-NHNN được ban hành giữa tháng 11.2021, tỷ trọng nhà đầu tư là tổ chức tín dụng đã giảm xuống, tỷ trọng nhà đầu tư sơ cấp là công ty chứng khoán tăng lên. Tuy nhiên, phần lớn danh mục trái phiếu của các công ty chứng khoán phục vụ hoạt động kinh doanh trái phiếu lại tiếp tục được phân phối trên thị trường cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.



Huy động vốn để thâu tóm, hợp tác các dự án khác?



Trong các đợt phát hành trái phiếu trên, có 1 đợt Công ty TNHH bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành khối lượng 800 tỉ đồng vào tháng 7 với mục đích mua lại 51% cổ phần Công ty CP đầu tư phát triển nhà thương mại Việt Tiến để thực hiện dự án xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội. Kỳ hạn của đợt trái phiếu này là 4 năm, lãi suất 12%/năm kỳ đầu, các kỳ sau lãi suất tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng cộng với biên độ 5% (trên 11% và dưới 13%). Tài sản đảm bảo là 6 triệu cổ phần của Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến, tỷ lệ tài sản đảm bảo tương đương 200% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành. Còn mục đích phát hành 196 tỉ đồng trái phiếu của Công ty CP Cung Điện Mùa Đông dùng để đặt cọc mua 65% vốn cổ phần của Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.



Một số đợt phát hành trái phiếu của nhóm công ty thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn dùng vốn hợp tác đầu tư các dự án bất động sản. Chẳng hạn, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil phát hành đợt tháng 11 với khối lượng 500 tỉ đồng nhằm mục đích hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu này bằng quyền sử dụng đất của Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư là phần xây dựng hình thành trong tương lai. Bảo lãnh thanh toán là Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh cam kết không hủy ngang với người sở hữu trái phiếu. Trong đợt trái phiếu lần này có 2 nhà đầu tư mua, trong đó 1 tổ chức tín dụng mua lại 50% lượng trái phiếu. Tương tự, đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này hồi tháng 8 cũng nhằm mục đích hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.



Công ty TNHH bất động sản Ngôi Sao Việt được thành lập vào tháng 4.2016 với số vốn ban đầu 100 tỉ đồng. Tháng 12.2016, công ty mua lại 100% cổ phần và sáp nhập Công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển Ngôi Sao Xanh (chủ đầu tư dự án StarCity Center, nay là dự án D’Capitale Trần Duy Hưng). Cũng thời điểm này, công ty tăng vốn điều lệ “thần tốc” lên 1.600 tỉ đồng. Vào tháng 6.2018, công ty phát hành trái phiếu với tổng giá trị 1.300 tỉ đồng nhằm tăng quy mô hoạt động.



Công ty CP Cung Điện Mùa Đông thành lập vào ngày 29.7.2011 tại Hà Nội, vốn điều lệ 216,615 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 490,7 tỉ đồng theo báo cáo tài chính năm 2020.



Theo Thanh Xuân (TNO)