Nóng: Hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.





Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).



Đây là các công ty chưa đại chúng, đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022 theo quy định tại Nghị định số 153/2020 và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về các đợt chào bán này.





Dự án D'. Palais Louis của Tân Hoàng Minh tại phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: TP



Ngày 3-4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của các công ty nêu trên.



Quyết định trên căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.



Vẫn theo quyết định, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022.



Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên; các công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil và Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm chấp hành quyết định này.



Trước đó, Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ban ngành liên quan, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện trên địa bàn thủ đô.



Các dự án nằm trong diện xác minh bao gồm D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D' San Raffles Hàng Bài; D' El Dorado I Phú Thượng; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; Tân Hoàng Minh Lò Đúc...



