Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng bị bắt

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ông Đỗ Anh Dũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.



Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm:



Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Đỗ Anh Dũng.



Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.



Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.



Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.



Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.



Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.



Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.



Chiều 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố huỷ bỏ 9 đợt bán trái phiếu kể trên.