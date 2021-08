Truy nã đặc biệt giám đốc Công ty Active Real Nguyễn Quang Tuấn vẽ dự ma bán cho khách hàng

Ngày 4/8, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Nguyễn Quang Tuấn (SN 1986, ngụ Khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, là Giám đốc Công ty TNHH Active Real) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Theo điều tra của công an, tháng 11/2018, Nguyễn Quang Tuấn thành lập Công ty TNHH Active Real có trụ sở ở số 66 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM với chức danh là giám đốc. Sau đó, Tuấn đứng ra quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô chào bán đất nền ở 4 dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.





Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Công ty Active Real. Ảnh: A.T





Bốn dự án ma gồm: Dự án Châu Pha Century ở xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ; Dự án khu dân cư Hắc Dịch Central Home ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ; Dự án Tóc Tiên Dream Land ở ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành; Dự án Châu Đức Green Pearl ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.



Nhiều khách hàng tin tưởng 4 dự án này có thật nên đã ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Active Real. Sau đó, các khách hàng nộp tiền mua nền đất. Một thời gian, khách hàng thấy Tuấn không làm như thoả thuận nên tìm tới đòi nhưng không được và tố cáo tới công an.



Đến nay, hàng chục khách hàng đã nộp đơn tố cáo tới Công an TP.HCM. Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ đi đâu nên Công an đã ra thông báo truy nã với Tuấn.



Công an yêu cầu Tuấn sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

https://danviet.vn/truy-na-dac-biet-giam-doc-cong-ty-active-real-nguyen-quang-tuan-ve-du-ma-ban-cho-khach-hang-2021080411242155.htm



Theo A.T (Dân Việt)