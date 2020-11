Dự án 'ma' tái nở rộ, người dân cầu cứu chính quyền

Nhiều doanh nghiệp không có năng lực đã “vẽ” ra nhiều dự án đất nền không có thật rồi sau đó rao bán với giá rẻ khiến nhiều người dân “mắc bẫy”, phải cầu cứu chính quyền.

Tái nở rộ dự án "ma"

Vừa qua, trên địa bàn các tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu lại tiếp tục tái diễn việc phân lô bán nền trái phép, lập dự án "ma" để lừa bán cho nhiều người có nhu cầu nhưng tài chính thấp.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, nhiều người dân, trong đó chủ yếu là công nhân lao động phổ thông đã lâm vào cảnh lao đao khi mua phải đất nền tại các dự án ma tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Theo đó, các dự án "ma" như Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land) và dự án Thành Phát City 1 (thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát).



Rất nhiều người dân, công nhân lao động nghèo rơi vào cảnh khốn đốn khi mua phải đất nền tại các dự án ma. Ảnh: V.D

Thủ đoạn lừa đảo của các công ty này là đánh vào tâm lý muốn mua đất giá rẻ của nhiều công nhân, lao động nghèo rồi tự vẽ ra quy hoạch dự án, sau đó rao bán hàng trăm lô đất nền không có thật với giá rẻ kèm lời hứa "miệng" sẽ bàn giao đất và ra sổ trong thời gian ngắn.

Sau nhiều lần liên hệ công ty để đòi đất và đòi lại tiền nhưng không được, hàng chục người dân đã kéo đến trụ sở của các công ty này để căng băng rôn, đồng thời cầu cứu chính quyền vào cuộc giúp đỡ.

Cũng tại Bình Dương, 40 công nhân lao động phổ thông đã gửi đơn tố cáo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt (Công ty Đất Việt) đã bán đất nền tại dự án "ma" mang tên Khu nhà ở Chánh Phú Hòa (TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương), thu tiền suốt 3 năm nhưng không có đất để giao cho khách. Khi bị phản ánh thì không chịu trả lại tiền và tìm cách né tránh.

Hay như mới đây, nhiều khách hàng đã gửi đơn đến các cơ quan báo chí tố cáo Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal bán dự án "ma" mang tên Golden Central Park ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công an vào cuộc

Trước tình trạng dự án "ma" tái nở rộ khiến nhiều người dân bị sập bẫy, công an nhiều địa phương đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng.

Cụ thể, hồi tháng 7 vừa qua, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Minh Khâm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land (địa chỉ tại đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thủ đoạn của Ngô Minh Khâm là tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn (đất ở nông thôn, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm…) để thỏa thuận mua bán. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng viết tay với chủ đất và đặt cọc để làm tin (chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng, chưa lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép), Khâm cho nhân viên vẽ thành dự án "ma" có quy hoạch 1/500, phân thành lô, nền để bán.

Theo cơ quan điều tra, giai đoạn từ năm 2017 – 2018, ông Khâm với cương vị là Tổng Giám đốc Phú An Thịnh Land đã "vẽ" ra nhiều dự án mang tên Eco Garden, Eco Garden 3, 4, 5; Eco City Tân Kiên tại huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An) để lừa bán cho nhiều người.

Sau khi thanh toán tiền như thỏa thuận trong hợp đồng người mua yêu cầu làm thủ tục ra sổ, sang tên, nhưng công ty liên tục né tránh.

Còn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công an tỉnh này cũng đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người dân tố giác ông Lê Anh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong ký hợp đồng sang nhượng đất dự án khu dân cư Golden Central Park tại huyện Long Điền. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Trong khi đó, UBND huyện Long Điền khẳng định, trên địa bàn không có bất cứ dự án nào mang tên Golden Central Park. Dự án nào mang tên Golden Central Park là dự án "ma", do các cá nhân tự ý phân lô bán nền.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Minh Kiên - Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của hàng trăm khách hàng giao dịch chuyển nhượng đất tại các dự án gồm Khu nhà ở Chánh Phú Hòa, Thành Phát City 1, An Điền 1, An Điền 2.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ, đồng thời phát thông báo đến người dân cảnh giác khi mua đất tại các dự án chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Theo Văn Dũng (Dân Việt)