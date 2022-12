(GLO)- Sáng 8-12, tại hội trường UBND xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), Công an huyện Ia Pa tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022.

Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện chính quyền 2 xã Kim Tân và Chư Răng cùng hơn 200 người dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Công an huyện thông báo sơ bộ kết quả công tác trong năm 2022, người dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới lãnh đạo Công an huyện. Nội dung ý kiến, kiến nghị tập trung vào công tác cấp căn cước công dân còn nhiều bất cập, sai sót; tình trạng vi phạm an toàn giao thông còn thường xuyên xảy ra… Từ đó, người dân mong muốn lực lượng Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong làng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như xử lý nghiêm các vụ vi phạm an toàn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; lực lượng Công an cần nhanh chóng có mặt tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông, trộm cắp, cướp giật, gây rối để xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội.

Thay mặt lãnh đạo Công an huyện, Thượng tá Trần Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, giải đáp thấu đáo các vấn đề mà bà con quan tâm. Trên tinh thần cầu tiến, thời gian tới, Công an huyện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an huyện Ia Pa tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Tân. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Công an huyện phối hợp với các Chi đoàn: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện tặng 22 suất quà (200.000 đồng/suất) gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Tân.

VŨ CHI