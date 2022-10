Gia Lai: Phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trong 2 ngày (27 và 28-10), tại TP. Pleiku, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 học viên là người có uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn và các ban, ngành đoàn thể, chức sắc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Thu

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp, Ban An toàn giao thông, Ban Dân tộc, Công an tỉnh phổ biến 4 chuyên đề gồm: Quy định pháp luật hòa giải tranh chấp đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện chủ trương công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, thanh niên, chức sắc tôn giáo; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, khái quát về Chương trình mục tiêu quốc gia; người có uy tín xây dựng phong trào "Toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc".



Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân, xây dựng các mô hình điểm giúp bà con kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng. Từ đó, người dân vùng DTTS, miền núi được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.



Đây là một trong những hoạt động thực hiện tiểu Dự án 1 của Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh.



NGỌC THU