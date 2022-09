Mang Yang: Mưa lớn gây thiệt hại hàng chục ha cây trồng, 2 đập thủy lợi

(GLO)- Trong những ngày qua, do ảnh hưởng nhiều trận mưa lớn đã làm thiệt hại hàng chục ha ruộng lúa, hoa màu và sạt lở 2 đập thủy lợi tại xã Ayun và Đak Djrăng (huyện Mang Yang); gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Mưa lớn gây bồi lấp nhiều diện tích cây trồng của bà con tại xã Ayun. Ảnh: Hà Phương

Ông Trịnh Thanh Dũng-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: Trong những ngày qua do mưa lớn, mực nước sông Ayun dâng cao, chảy mạnh làm xói lở, cuốn trôi một số diện tích cây trồng của các hộ dân dọc sông Ayun, trong đó có 2.100 m2 cà phê, 600 m2 chanh dây, 600 m2 mỳ và 1.300 m2 bắp bị thiệt hại khoảng 70%. 2 công trình đập thủy lợi K4, đập Lò Than bị sạt lở và 10 mét kênh mương bị vùi lấp, sạt lở cần duy tu, sửa chữa để đảm bảo tưới vụ Đông Xuân.

Trong đó, đập Lò Than do UBND xã quản lý, đưa vào sử dụng từ năm 1994, chiều dài kênh tưới 1 km, phục vụ nước tưới cho 17 ha cánh đồng Lò Than và cánh đồng Nước Ron. Đập thủy lợi K4 do Phân Trại K4 (Trại giam Gia Trung-Bộ Công an) quản lý; hiện tại, đập thủy lợi này bị mưa lớn gây hư hỏng, sạt lở, dẫn đến việc làm xói lở diện tích cánh đồng của người dân làng Đê Kjiêng.

Công trình đập Lò Than (xã Ayun) xói lở, bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hà Phương

Trước tình hình trên, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho đội xung kích phòng-chống thiên tai của xã triển khai ứng phó thiên tai trong suốt thời gian mưa lớn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các khu vực xung yếu ven sông suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở. Vận động các hộ dân có nhà tạm di chuyển đến nơi an toàn. Phân công cán bộ, công chức phụ trách thôn, làng đi kiểm tra, thống kê thiệt hại báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo xã để tổng hợp báo cáo lên UBND huyện.

Rầu rĩ nhìn ruộng lúa bị sạt lở theo dòng nước, Anh Bưih (làng Đê Kjiêng, xã Ayun), cho hay: "Gần 3 sào lúa của gia đình mình sắp đến kỳ thu hoạch, nhưng mưa lớn đã làm sạt lở và trôi đi hơn 1 sào. Mình rất lo lắng".

Tại xã Đak Djrăng, mưa lớn cũng làm thiệt hại 24,5 ha cây trồng các loại (trong đó có 14,5 ha thiệt hại từ 70% trở lên; 10 ha thiệt hại từ 50% đến 70%); ước tổng thiệt hại 264 triệu đồng.

Ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mang Yang-cho biết: Phòng đang phối hợp các địa phương đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương khắc phục diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn. Ngoài ra, đề nghị các xã phân công cán bộ, công chức phụ trách thôn, làng đi kiểm tra, thống kê thiệt hại, báo cáo nhanh về cho Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, huyện để tổng hợp, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời. Bố trí lực lượng xung kích kiểm tra các khu vực xung yếu ven sông suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở.

"Ngay sau khi xảy ra sự cố do mưa lớn, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời khắc phục sự cố ngay khi trời tạnh mưa để khôi phục sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống"-ông Quang cho hay.