Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về đầu tư, kết nối đường tránh quốc lộ 25, mương thoát nước

(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về xem xét đầu tư tuyến đường tránh quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện; phương án kết nối, hệ thống thoát nước trên đường Trường Sơn Đông đi qua huyện Krông Pa. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trên.





Kiến nghị:



Đề nghị xem xét đầu tư đường tránh quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế trên địa bàn.



Trả lời:



Theo quy hoạch, tuyến quốc lộ 25 có tổng chiều dài 182 km, đoạn qua tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 112 km, quy mô quy hoạch cấp III, 2-4 làn xe. Quy mô hiện tại của đoạn tuyến cơ bản đạt cấp III-IV, đang khai thác bình thường và đáp ứng nhu cầu vận tải. Do tuyến đường tránh qua thị trấn Phú Thiện trên quốc lộ 25 chưa nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển kiến nghị của cử tri nêu trên để UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu, đề xuất tuyến đường tránh đô thị nêu trên vào quy hoạch đường địa phương và chủ động cân đối nguồn lực để đầu tư theo quy định.



Kiến nghị:



Hiện tại, đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn huyện Krông Pa có nhiều đoạn đắp rất cao, dân không có đường lên xuống; bên cạnh đó, khi đi qua những đoạn có dân cư đông đúc không có hệ thống thoát nước dọc vỉa hè, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cho các hộ sinh sống sát 2 bên đường. Đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải sớm có phương án kết nối với các tuyến đường hiện trạng để người dân đi lại thuận lợi và đầu tư hệ thống thoát nước tại các đoạn đường trên.



Trả lời:



Theo quy hoạch được duyệt, đường Trường Sơn Đông có chiều dài 672 km, đoạn qua tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 247 km, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 2-4 làn xe.



Đối với đoạn qua địa bàn huyện Krông Pa có chiều dài 35 km, hiện trạng quy mô cơ bản đạt cấp IV miền núi và theo báo cáo của đơn vị quản lý (Công văn số 1440/SGTVT-QLKCHTGT ngày 8-7-2022 của Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai) tại các vị trí đắp cao, vuốt nổi đường dân sinh kết nối với đường Trường Sơn Đông từ khi đưa vào khai thác (năm 2016) đến nay vẫn bảo đảm tính ổn định, thuận tiện và khai thác bình thường.



Bộ Giao thông-Vận tải đồng thuận với kiến nghị của cử tri về có phương án đầu tư kết nối đường Trường Sơn với các tuyến đường hiện trạng và đầu tư hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, do đề xuất nêu trên thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển kiến nghị của cử tri nêu trên để UBND tỉnh Gia Lai xem xét, chủ động cân đối ngân sách địa phương đầu tư.



Bộ Giao thông-Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai theo quy định.



GLO