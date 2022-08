Thủy điện An Khê-Ka Nak diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(GLO)- Vừa qua, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022 tại đập tràn hồ thủy điện An Khê (phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi diễn tập có đại diện Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã An Khê, các huyện Kbang, Đak Pơ; các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê và Đội xung kích PCTT-TKCN cùng cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Phương án diễn tập PCTT-TKCN năm nay có 3 tình huống giả định, gồm: cửa van cung số 1 đang vận hành nâng thì bị sự cố không tiếp tục vận hành nâng được nữa; sử dụng máy phát điện diesel dự phòng 2 cung cấp nguồn điện cho đập tràn khi mất điện lưới địa phương 22 kV và máy phát điện diesel dự phòng 1 bị sự cố; sạt lở cục bộ mái đập thượng lưu bờ trái đập dâng An Khê.

Theo đánh giá của các Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty và các địa phương, các tình huống giả định và cách thức triển khai năm nay được đổi mới, sáng tạo hơn so với các năm trước.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: Thu Hoài

Trên tinh thần trách nhiệm cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, các thành viên tham gia buổi diễn tập đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng phương án đề ra. Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Công ty, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty, Đội xung kích, các đơn vị tham gia diễn tập đã tổ chức họp, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống cũng như tiến độ xử lý sự cố, sự phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền về ứng phó PCTT-TKCN và đánh giá kết quả đạt được so với mục đích, yêu cầu của phương án diễn tập.

Ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty-cho biết: Thời gian qua, diễn biến thời tiết tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên rất phức tạp, khó lường. Để ứng phó với nhiều hình thái thiên tai, Công ty đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản, chỉ đạo đến các đơn vị nâng cao khả năng phán đoán, nhận diện rủi ro, nâng cao tính cơ động, phản ứng nhanh trong việc huy động các lực lượng xung kích tại chỗ để ứng phó theo phương châm “3 sẵn sàng” là chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả và “4 tại chỗ” là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Diễn tập PCTT-TKCN là hoạt động thường niên của Công ty trước mùa mưa bão nhằm mục đích tăng cường tính chủ động trong công tác PCTT-TKCN, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Thông qua buổi diễn tập cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty được nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác vận hành và xử lý các bất thường trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2022.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung phòng-chống lũ lụt cho vùng hạ du Thủy điện An Khê-Ka Nak, phổ biến đến cán bộ, công nhân viên trong Công ty và người dân các địa phương về những mối nguy do ảnh hưởng, tác động của thiên tai cũng như các sự cố khách quan, chủ quan gây ra. Qua đó, góp phần tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa phù hợp, tham gia hạn chế thiệt hại do lũ cho vùng hạ du sông Ba.

“Sau đợt diễn tập này, Công ty tiếp tục chỉ đạo sâu sát và yêu cầu cao hơn nữa đối với các đơn vị để chủ động trong phòng-chống thiên tai, đảm bảo mục đích cuối cùng là vận hành an toàn, ổn định, liên tục”-ông Hoài nhấn mạnh.