Gia Lai huy động lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ ngày 6 đến 8-7 sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tỉnh Gia Lai có 40 điểm thi chính thức với 623 phòng thi tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Xung quanh công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, P.V. Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT.





* P.V: Đại tá có thể cho biết vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022?



Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: Lê Anh

- Đại tá NGUYỄN NGỌC SƠN: Vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an đã được phân công tại Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 30-5-2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đó là: đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối quá trình nhận, vận chuyển, in sao đề thi; quá trình vận chuyển đề thi đến các điểm thi; quá trình chuyển bài thi đến kho bảo quản; quá trình làm phách và chấm thi. Triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức kỳ thi và phối hợp giám sát, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến kỳ thi như: lộ đề thi, mất đề thi, bài thi, tiêu cực, gian lận thi cử… Rà soát, cấp căn cước công dân hoặc mã định danh cá nhân cho học sinh; xác nhận nơi cư trú (nếu có yêu cầu) để hưởng chế độ ưu tiên trong xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.



* P.V: Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi như thế nào, thưa Đại tá?



- Đại tá NGUYỄN NGỌC SƠN: Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngày 15-6-2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 648/KH-CAT PA03 phân công chi tiết lực lượng làm nhiệm vụ. Cụ thể, Công an tỉnh đã phân công hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh, an toàn vòng trong và an ninh, trật tự vòng ngoài tại các điểm thi; phân công 80 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ đề thi và bài thi 24/24 giờ tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của 40 điểm thi; phân công 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát Cơ động đảm bảo an ninh, an toàn tại Ban in sao đề thi và vận chuyển, giao nhận đề thi và chấm thi. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực in sao đề thi; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tổ chức thi, nơi bảo quản bài thi và chấm thi, có phương án sẵn sàng giải quyết kịp thời những sự cố về cháy, nổ có thể xảy ra liên quan đến kỳ thi. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc lộ bí mật nhà nước liên quan đến kỳ thi; có biện pháp quản lý các loại đối tượng chính trị, hình sự nhằm chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trước và trong thời điểm diễn ra kỳ thi.



Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn khu vực lưu trú của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi trong thời gian kỳ thi diễn ra tại địa phương; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo về tội phạm để kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tăng cường các mặt công tác tuần tra, kiểm soát; kiểm tra dịch vụ lưu trú; bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh thường trực phục vụ xử lý các tình huống phức tạp với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi như: buôn bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, tình trạng thi thuê, thi hộ, thi kèm; tung tin thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi, phá rối an ninh, trật tự tại các điểm thi... Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng kỳ thi gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cho kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Văn Tây



* P.V: Đại tá có khuyến cáo gì đối với thí sinh và phụ huynh nhằm phòng tránh những sự cố phát sinh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi?



- Đại tá NGUYỄN NGỌC SƠN: Công an tỉnh khuyến cáo phụ huynh cần chủ động trong việc bố trí thời gian để đưa các em học sinh đi thi đúng giờ và cần dự phòng những tình huống có thể phát sinh trên đường đến điểm thi như: ùn tắc giao thông, thời tiết xấu, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ... Ngoài ra, số lượng người ở các điểm thi rất đông nên phụ huynh và học sinh cần nâng cao cảnh giác bảo vệ phương tiện, tài sản cá nhân; không mang theo những vật dụng không cần thiết, nhất là tài sản có giá trị cao.



Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát không để xảy ra ùn tắc giao thông; phòng ngừa, hạn chế tai nạn; nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến giao thông cần nhanh chóng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi sinh, cán bộ và giáo viên coi thi, nhất là vào các giờ cao điểm khi thí sinh đến điểm thi và khi kết thúc các buổi thi. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ bố trí lực lượng trong và ngoài các điểm thi để xử lý các vấn đề mất an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến kỳ thi. Do đó, khi phát sinh các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phụ huynh và thí sinh nhanh chóng báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để hỗ trợ, xử lý kịp thời, hiệu quả.



* P.V: Xin cảm ơn Đại tá!



LÊ ANH (thực hiện)