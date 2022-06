Để kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thành công

(GLO)- Chỉ còn gần 3 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cần thiết để tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Năm nay, toàn tỉnh có 14.163 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 1.381 thí sinh đang học lớp 12 (12.997 thí sinh hệ THPT và 384 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên), 749 thí sinh tự do (32 thí sinh đăng ký để xét tuyển đại học). Sở GD-ĐT đã lên phương án bố trí 40 điểm thi chính thức với 623 phòng thi và 17 điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, huy động khoảng 2.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên (bao gồm lực lượng Công an, nhân viên y tế) tham gia trực tiếp vào các ban của hội đồng thi.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các đơn vị trường học được chọn làm điểm thi đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất, trang-thiết bị kỹ thuật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi. Cô Nguyễn Thị Thanh Bình-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) cho hay: Toàn trường có 431 học sinh lớp 12 và 21 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Nhà trường đã bố trí 19 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng; 1 phòng lưu trữ những vật dụng không được mang vào phòng thi theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã lập danh sách nhân sự tham gia làm công tác thi gồm 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề xuất UBND thị xã xem xét hỗ trợ kinh phí dự thi cho 8 học sinh thuộc diện hộ nghèo, mồ côi, nhà ở vùng khó khăn.

Sau 3 năm mượn cơ sở vật chất của Trường THCS Nguyễn Du để làm điểm thi, năm nay, học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) đã được dự thi tốt nghiệp tại trường. Theo Hiệu trưởng Cao Xuân Hà: “Hiện nay, số phòng thi thực tế trường có thể đảm bảo là 27. Tuy nhiên, với 576 thí sinh đăng ký dự thi (gồm 523 học sinh lớp 12 của trường và 53 thí sinh tự do) và quy định 24 thí sinh/phòng thi thì trường chỉ phải bố trí tối đa 24 phòng thi chính thức. Thêm vào đó sẽ có 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ; trong đó có 1 phòng lưu trữ vật dụng không được phép mang vào phòng thi được bố trí cách phòng thi gần nhất là 25 m. Khó khăn hiện nay của trường là diện tích phòng lưu trữ đề thi và bài thi khá hẹp, song vẫn chưa tìm được vị trí thay thế”.

Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) vừa được đầu tư thêm dãy phòng học mới, đảm bảo tổ chức điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Hồng Thi

Sắp xếp lại các phòng chức năng để đảm bảo cơ sở vật chất tại điểm thi cũng đang được Trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) khẩn trương thực hiện. Thầy Nguyễn Thành Danh-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: “Nhà trường đã chủ động tìm cách bổ sung kịp thời hệ thống điện, quạt. Đồng thời, chúng tôi sắp xếp lại 2 phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa-Sinh để đưa vào sử dụng làm phòng thi dự phòng và phòng chờ cho thí sinh. Do học sinh lớp 12 cư trú tại 5 xã (Ia Krai, Ia Khai, Ia O, Ia Chía, Ia Tô) nên Đoàn trường phối hợp với Đoàn xã Ia Krai và lực lượng Công an địa phương hỗ trợ thí sinh trong việc ăn ở, đi lại… suốt quá trình thi”.

Công tác ôn thi cho học sinh lớp 12 cũng được các trường tăng tốc ở giai đoạn cuối, đặc biệt chú trọng đến việc phân luồng, phụ đạo và bồi dưỡng riêng cho những học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp. Sở GD-ĐT cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như ôn thi tốt nghiệp của các trường THPT nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh hiệu quả ôn tập; chuẩn bị tâm lý cho học sinh lớp 12 trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Bên cạnh chuẩn bị về đội ngũ và cơ sở vật chất, công tác ôn thi cho học sinh lớp 12 cũng được các trường tăng tốc ở giai đoạn cuối. Ảnh: Hồng Thi

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho biết: Sở đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan và các tổ chức xã hội để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo đó, Sở phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật của kỳ thi; với Sở Y tế trong công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng-chống dịch bệnh; Sở Tài chính để đảm bảo kinh phí; Điện lực Gia Lai đảm bảo công tác cấp điện cho các ban của hội đồng thi, các điểm thi; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí để đảm bảo công tác liên lạc, thông tin, tuyên truyền đến thí sinh, phụ huynh… các thông tin về kỳ thi; Tỉnh Đoàn trong công tác lập kế hoạch tư vấn và tiếp sức mùa thi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức thi, hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn và đảm bảo an ninh tại các khu vực đặt điểm thi.