Chư Păh: Xây dựng điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Ngày 29-10, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Nghĩa Hưng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.





Xã Nghĩa Hưng có tổng diện tích hơn 3.900 ha, dân số trên 10 ngàn người với 3 dân tộc chính gồm Kinh, Jrai và Xê Đăng; 3 tôn giáo sinh hoạt trên địa bàn là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Toàn xã có 13 thôn, làng và một số doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân hoạt động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, kinh tế có bước phát triển, đại đa số người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tặng hoa chúc mừng Ban chỉ đạo xây dựng phong trào. Ảnh: Hữu Trường



Để tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, UBND huyện Chư Păh quyết định xây dựng xã Nghĩa Hưng trở thành xã điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, tập trung xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình và tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tích cực tố giac tội phạm; nâng cao vai trò của lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò xung kích, đi đầu trong phong trào, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng-chống tội phạm; chú trọng các hoạt động tự phòng, tự quản, hòa giải ở cơ sở; phát huy tốt vai trò của người uy tín, chức sắc trong tôn giáo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ làng Bui (xã Nghĩa Hưng) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020.



NGUYỄN HỮU