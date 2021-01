Lừa đảo tài khoản ngân hàng tăng cao dịp Tết

Cận Tết luôn là thời điểm khách hàng cần tăng cường cảnh giác khi giao dịch ngân hàng điện tử và thẻ tín dụng.



Đà Nẵng: Kẻ nghiện game mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa đảo tài sản

Bắt nhiều đối tượng sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Cảnh giác giao dịch ngân hàng qua mạng cuối năm- Ảnh: Ngọc Thắng





Theo Ngân hàng Vietcombank, cận Tết hằng năm luôn là thời điểm khách hàng có nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến, đặc biệt là các giao dịch mua sắm trực tuyến. Đây cũng là thời điểm mà các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một số thủ đoạn lừa đảo được thực hiện nhiều như lấy cắp thông tin dịch vụ ngân hàng, lừa đảo khách hàng tự chuyển tiền… Cụ thể, đối tượng lừa đảo giả mạo website/Fanpage của ngân hàng và gửi đường link giả mạo để khách hàng nhập thông tin. Hoặc kẻ lừa đảo sẽ tìm cách lừa khách hàng cài đặt phần mềm gián điệp; giả danh nhân viên ngân hàng, tòa án, cảnh sát… và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin…

Vietcombank khẳng định không bao giờ gửi đường link hoặc liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật dưới mọi hình thức. Vì vậy, các yêu cầu cung cấp thông tin (nếu có) đều là giả mạo, khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin khi nhận được các yêu cầu này.



Không chỉ thế, kẻ gian có thể giả danh nhân viên ngân hàng, tòa án, cảnh sát, nhân viên bưu điện, viễn thông, giao hàng… yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản của kẻ gian. Vì vậy, khách hàng cần nâng cao cảnh giác, xác định đúng thông tin của người liên hệ. Đặc biệt, không thực hiện chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đồng thời, báo cho cơ quan công an/cơ quan chức năng nơi gần nhất nếu thấy dấu hiệu nghi ngờ.



Ngoài ra, dịp cuối năm, các cơ quan công an, dịch vụ tài chính cũng liên tiếp cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như có nhiều kẻ sử dụng số điện thoại ảo, lập số điện thoại gần giống số đường dây nóng của ngân hàng hay cán bộ cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... hù doạ người nghe rằng họ đang nằm trong danh sách rửa tiền, đề nghị mở tài khoản và đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử tại ngân hàng X để kiểm tra nguồn tiền... Hay chiêu trò cũ nhưng vẫn được sử dụng là thông báo cho người nghe hiện bưu điện đang ghi nhận bưu phẩm liên quan đến dư nợ thẻ tín dụng của nạn nhân. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân truy cập vào đường dẫn của cơ quan công an điều tra để được hỗ trợ chuyển tiền ngay. Nếu không đồng ý truy cập và thanh toán sẽ chịu truy tố trước pháp luật. Các nạn nhân thực hiện theo yêu cầu của đối tượng giả danh sẽ bị thiệt hại tài chính…

Theo MAI PHƯƠNG (thanhnien)