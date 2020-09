Đà Nẵng: Kẻ nghiện game mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa đảo tài sản

Đối tượng dùng tài khoản facebook giả mạo cùng 3 tài khoản ngân hàng để lừa bạn game mua các vật phẩm trong game online rồi nhanh chóng cắt đứt liên lạc.





Ngày 26-9, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 2002, trú huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng.



Qua điều tra, khoảng tháng 10-2019, Dũng mượn CMND của bạn chơi game với mình là Trần Duy Quang để mở 3 tài khoản ở 3 ngân hàng khác nhau.





Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Duy Quang





Mở tài khoản thành công, Quang đưa hết cho Dũng quản lý, sử dụng. Ngược lại, Dũng có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền chơi game, ăn uống sinh hoạt cho Quang. Ngoài ra, Quang còn đưa luôn 1 tài khoản facebook có tên "Tran Duy Quang" cho Dũng để tiện việc lừa đảo.



Đến ngày 29-6, biết chị Trần Nguyễn Như Quỳnh (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) muốn mua kim cương trong game giá 1000 USD, tương đương 21.500.000 đồng, Dũng dùng facebook "Tran Duy Quang" nhắn tin với chị Quỳnh.



Cả 2 đồng ý giao dịch. Ngay khi nhận được tiền từ chị Quỳnh, Dũng chặn toàn bộ liên lạc với chị nhằm chiếm đoạt tài sản trên.



Với thủ đoạn tương tự, Dũng đã lừa đảo nhiều người khác trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng như tỉnh Gia Lai để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.



"Vậy ai là bị hại, hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án nêu trên xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà, số 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Thiếu tá Đào Thị Hoàng Giang - số điện thoại 0934.086.185 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật" – Thông báo của Công an nêu rõ.

Theo Q. Luật (NLĐO)