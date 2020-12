TP. Pleiku: Tránh xe máy, xe container bị lật

(GLO)- Khoảng 16 giờ 3 phút ngày 9-12, tại vòng xoay Hàm Rồng thuộc thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP. Pleiku đã xảy ra 1 vụ lật xe hi hữu.





Chiếc xe container bị lật ngang ra đường. Ảnh: Văn Ngọc



Thời điểm trên, anh Phan Văn Hiệp (SN 1993, trú tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe container BKS 50LD-143.49 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai-Đak Lak. Khi đến vòng xoay Hàm Rồng vì tránh một chiếc xe máy chạy ngược chiều nên anh Hiệp đã mất tay lái khiến chiếc xe bị lật ngang ra đường về phía bên phải.



Rất may vụ lật xe không gây thiệt hại về người. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng chủ xe cẩu phương tiện bị lật đến khu vực an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác.

VĂN NGỌC