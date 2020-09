Bạn đọc hiến kế trị bệnh "bỏ quên" học sinh trên xe đưa đón

Năm học mới 2020 -2021 vừa bắt đầu ngoài nỗi lo dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các bậc phụ huynh còn phải gánh thêm một nỗi lo bệnh “bỏ quên” học sinh trên xe đưa đón của cánh tài xế.





Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã "chào" năm học mới bằng món quà khiến các bậc phụ huynh "lên ruột": sáng 9-9, một học sinh lớp 3 của trường bị bỏ quên trên xe đưa đón do ngủ quên; may mắn học sinh này tỉnh dậy và tự mở cửa xe để đi vào trường.



Điều đáng nói là cũng tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ngày 10-6, đã xảy ra trường hợp tương tự: một học sinh lớp 4 trường Tiểu học Nam Từ Liêm bị bỏ quên trên xe đưa đón. Cùng 1 "kịch bản" học sinh này cũng ngủ quên trên xe, sau khi tỉnh ngủ, em đã đập cửa nhờ người dân giải cứu.



Bạn đọc Nguyen Viet Nam bức xúc viết: Căn bệnh vô trách nhiệm, tắc trách dẫn đến bỏ quên học sinh trên xe ôtô do không được giải quyết triệt để, nên bệnh này đã thành mạn tính. Bạn đọc Lê Long cho rằng "Tội của lái xe là rất nặng, lười biếng xuống cuối xe để kiểm tra".





Chiếc xe đã "bỏ quên" em học sinh lớp 4 trường Tiểu học Nam Từ Liêm





"Nhiệm vụ kiểm tra học sinh sau khi đến trường, xem các em đã xuống xe hết chưa, còn sót em nào trên xe hay không đâu có quá khó, thế mà các trường cứ để tình trạng "bỏ quên" học sinh lặp đi lặp lại" - bạn đọc Chiều trăn trở.



Bạn đọc Thanh Cuong nhắc lại: Bài học còn nóng hổi của Trường Gateway vẫn còn chưa nguội, vậy mà...



Quả thật những tưởng rằng sau 2 vụ việc một học sinh lớp 1 trường Gateway (quận Cầu Giấy) tử vong sau khi bị bỏ quên 9 tiếng trên xe, xảy ra vào tháng 8-2019 (đã được khởi tố ra tòa). Và tháng 9-2019, cháu bé 3 tuổi ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) bị bỏ quên 8 tiếng trên xe (nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời) thì căn bệnh "bỏ quên" sẽ không còn, thế nhưng chuyện khó tin này cứ xảy ra.



Bạn đọc Lương Bích Nguyễn đề nghị: Do lái xe cẩu thả nên mới xảy ra chuyện, cần cho mấy bác tài "vô tư" này đi tù may ra mới răn đe được thói vô trách nhiệm.



Bạn đọc Chi góp thêm giải pháp: Tăng hình phạt thật nặng để các bộ phận phụ trách học sinh nhà trường có trách nhiệm hơn.



Bạn đọc Nguyen thì đề nghị một biện pháp dễ thực hiện và hiệu quả là trang bị 1 kỹ năng mềm cho các em học sinh, phải nhớ gọi bạn ngồi kế bên dậy (nếu thấy bạn ngủ quên) khi xuống xe. "Hồi nhỏ đi học bằng xe trường đứa kế bên mà ngủ là chúng tôi đều gọi dậy"- bạn đọc Nguyên cho hay.



Bạn đọc Đào Khánh Tùng thì hiến kế: Trường nên làm một bảng kiểm "checklist" về các công việc phải làm của lái xe và người phụ trách từ khi bắt đầu đưa xe đi đón học sinh cho tới khi trả hết học sinh về nhà trong ngày. Đến mỗi bước, cả lái xe và người phụ trách đều phải thực hiện và ký vào rồi lấy chữ ký của văn phòng trường xác nhận đã thực hiện. Như thế mới không bỏ sót khâu nào. Nếu cứ làm đại khái, qua loa thì khó mà tránh khỏi sự chủ quan, tắc trách dẫn đến hậu quả đáng tiếc khó mà lường được.

Theo Hiếu Trung (NLĐO)