Xét xử phúc thẩm vụ bé lớp 1 trường Gateway chết trên xe đưa đón

Sáng 11-8, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bích Quy (56 tuổi, người đưa đón học sinh), Doãn Quý Phiến (54 tuổi, tài xế) và Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1), và Công ty Ngân Hà.



Ba bị cáo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến và Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa sáng 11-8 - Ảnh: DANH TRỌNG



Trong đó, bà Quy kháng cáo kêu oan bản án sơ thẩm, ông Phiến và bà Thủy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.



Ngoài ra, tòa còn xét kháng cáo về dân sự của bị đơn dân sự là Công ty TNHH Du lịch vận tải Ngân Hà, đơn vị thuê xe của ông Phiến để chở học sinh. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, đại diện công ty Ngân Hà xin rút toàn bộ kháng cáo vì "lý do nhân văn".



Tại phiên xét xử sáng nay, tòa cũng triệu tập hai giám định viên của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.



Mở đầu phần thủ tục, luật sư Nguyễn Thanh Sơn, bào chữa cho bị cáo Quy, đề nghị HĐXX triệu tập thêm hai người làm chứng là ông Lê Thế Quân (giảng viên giáo dục thể chất, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và chị Nghiêm Thị Trang (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền).



Theo luật sư Sơn, lời khai của hai người trên rất quan trọng, ảnh hưởng đến bản chất vụ án.



"Cả hai nhân chứng đều cho rằng trong thời gian ôtô của ông Phiến đỗ ở sân ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều không phát hiện có ai trên xe. Cụ thể hơn, chị Trang cho rằng khoảng 9h10 ngày 6-8-2019, chị đứng cạnh xe của trường Gateway để soi gương và không phát hiện điều gì bất thường bên trong", luật sư Sơn trình bày.



Trả lời sau đó, đại diện VKSND Hà Nội cho rằng những chứng cứ mới mà luật sư Sơn đưa ra viện chưa được biết nên đề nghị HĐXX xem xét và đánh giá.



HĐXX đánh giá rằng những chứng cứ luật sư đưa ra không mới và không ảnh hưởng đến nội dung vụ án. Quá trình xét kháng cáo HĐXX sẽ xem xét và đánh giá.



Bị cáo Nguyễn Bích Quy đến toà - Ảnh: DANH TRỌNG



Bản án sơ thẩm xác định sáng 6-8-2019, ông Phiến lái xe cùng bà Quy đi đón 13 học sinh, trong đó có bé Long. Lúc lên xe bé Long mặc áo màu đỏ, ngồi gần cửa sổ.



Khoảng 7h30 khi xe đến cổng Trường Gateway, bà Quy đóng cửa mà không kiểm tra, dẫn 12 học sinh vào trường.



Ông Phiến lái xe về bãi và cũng đóng cửa, không kiểm tra lại khiến bé Long bị bỏ quên. Từ đó Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định bé Long bị bỏ quên trên ôtô từ 7h23 đến 16h15 ngày 6-8-2019.



Căn cứ kết luận giám định trong máu và phủ tạng không có chất độc, nguyên nhân chết do suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân chết do tác động ngoại lực.



Vụ án không có đồng phạm, song hành vi độc lập của ba người là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Hội đồng xét xử kết luận bà Quy giữ vai trò chính trong vụ án.



Bị cáo Doãn Quý Phiến tại toà sáng 11-8 - Ảnh: DANH TRỌNG



HĐXX cho rằng Trường Gateway đã ban hành các quy trình vận hành nhưng trách nhiệm của nhà trường trong việc kiểm tra chưa chặt chẽ. Việc bà Quy ghi vào sổ có 13 học sinh đến lớp nhưng thực tế chỉ có 12 học sinh nhưng trường cũng không biết.



Cô Nguyễn Thị Thủy ghi bé Long nghỉ học có phép nhưng trường cũng không kiểm tra. HĐXX kiến nghị UBND quận Cầu Giấy xử lý theo quy định.



Công ty Ngân Hà đã bị Sở Giao thông vận tải Hà Nội xử phạt hành chính nên không đề nghị xử lý.



Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy bồi thường 1 tỉ đồng, tuy nhiên gia đình không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ.



Vì vậy, HĐXX yêu cầu 2 bị cáo Phiến và Quy phải bồi thường hơn 249 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Công ty Ngân Hà phải bồi thường 249 triệu đồng về các chi phí khác cho gia đình bị hại.

