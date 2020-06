Tai nạn xe máy, 2 người tử vong

(GLO)- Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 29-5, trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn Thượng An 2 (xã Song An, thị xã An Khê), anh Mang Chí Hậu (26 tuổi, trú tại thôn Phú Danh, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) điều khiển xe mô tô BKS 77N1-005.50 lưu thông hướng từ Gia Lai đi Bình Định. Đến vị trí trên, xe máy của anh Hậu va chạm với xe mô tô BKS 81G1-259.46 do ông Thái Đình Thuận (53 tuổi, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) điều khiển chở theo bà Trần Thị Lan (43 tuổi, tạm trú tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) lưu thông hướng ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Hậu quả, ông Thuận và bà Lan tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Thuận vượt không đảm bảo an toàn.