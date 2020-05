Từ vụ sập công trình ở Đồng Nai: Xảy ra TNLĐ, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Mức độ bồi thường hay trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi và mức độ suy giảm khả năng lao động.





Sập công trình 10 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vi phạm

Hiện trường vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare. Ảnh Hà Anh Chiến





Dư luận đang rất quan tâm đến vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào chiều 14.5 khiến cho 10 người chết, 15 người bị thương. Có thể nói đây là một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.



Vậy khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện những trách nhiệm gì?



Luật sư Nguyễn Hữu Học, Văn phòng Luật sư Phương Minh, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.



Điều 38 Luật An toàn – Vệ sinh lao động năm 2013, quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.



Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:



1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;



2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:



a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;



b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;



c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;





Rất đông người dân theo dõi vụ việc. Ảnh Hà Anh Chiến





3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;



4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:



a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;



b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;



5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;



6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;



7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người;



8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;



9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này;



10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.



“Đáng chú ý, mức độ bồi thường hay trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi và mức độ suy giảm khả năng lao động. Người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường cho người lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra. Còn nếu tai nạn lao động do lỗi của chính người lao động gây ra, thì người sử dụng lao động chỉ phải trợ cấp cho người lao động bằng ít nhất 40% so với mức bồi thường”, luật sư Học phân tích.



Theo Nam Dương (LĐO)