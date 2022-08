Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt

(GLO)- Ngày 11-8, Công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hồi tháng 5-2022. Ảnh nguồn Zingnews.vn Cụ thể, các bị can gồm: Lê Thị Minh (60 tuổi, quê Tuyên Quang), vợ chồng Bùi Thị Huyền (38 tuổi, quê Hòa Bình) và Dương Kim Hà (40 tuổi, quê Hà Tĩnh, đều tạm trú tại phường 12, TP. Đà Lạt).

Trước đó, vào tháng 5-2022, các bị can trên đã cùng nhau cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá tại lô a và lô b, khoảnh 15 tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý (thuộc địa bàn phường 8, TP. Đà Lạt).

Theo đó, trên diện tích gần 2 ha rừng thông 3 lá, các bị can đã cưa hạ hơn 300 cây thông (đường kính thân cây từ 10-45 cm, chiều cao từ 3-17 m). Hầu như các thân cây thông vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cưa thành khúc để lấy gỗ. Cơ quan chức năng cũng xác định đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Đà Lạt.

Tại cơ quan Công an, các bị can khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Riêng bị can Lê Thị Minh trước đó từng có hành vi hủy hoại rừng trên địa bàn huyện Lạc Dương và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Công an TP. Đà Lạt cũng triệu tập, lấy lời khai 4 người có liên quan đến vụ phá rừng gồm: Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Bùi Văn Giá (37 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Lê Văn Hà (47 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng trên giúp sức cho các bị can Minh, Huyền, Hà thực hiện hành vi hủy hoại rừng.

Hiện Công an TP. Đà Lạt đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng trên.