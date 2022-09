Thêm một tiệm vàng ở Bình Dương bị cướp tấn công

Hai nam thanh niên đi xe gắn máy đến tiệm vàng ở Bình Dương rồi bất ngờ lao vào đập vỡ tủ kính lấy đi một số trang sức rồi lên xe bỏ chạy.





Khoảng 14 giờ, ngày 28/9, hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy chạy vào tiệm vàng N bên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) dùng hung khí đập vỡ tủ kính lấy đi một số trang sức rồi lên xe máy bỏ chạy.



Vụ việc xảy ra rất nhanh khiến người trong tiệm vàng không kịp trở tay.



Tiệm vàng bị cướp.





Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Người dân nghe tiếng hô hoán đã đuổi theo nhưng bất lực nhìn hai đối tượng rời đi với tốc độ cao.



Nhận tin báo, công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để nhận dạng đối tượng phục vụ công tác truy tìm người.





Hai nghi phạm cướp tiệm vàng.





Trước đó, đêm 20/9 một tiệm vàng bên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ cướp.



Đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1994) bị bắt ngay sau khi thực hiện hành vi đập vỡ tủ kính tiệm vàng rồi lấy trang sức vứt ra đường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do nợ nần không thể trả nên cố tình đi cướp để bị bắt chứ không vì mục đích lấy tài sản.

Theo HƯƠNG CHI (TPO)

