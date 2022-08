Đối tượng cướp tiệm vàng ở Quảng Nam ra đầu thú

Chiều 13-8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Nam Giang đã bị công an tạm giữ khi đến địa bàn TP Đà Nẵng.





Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 5 ngày 13-8, đối tượng Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) điều khiển xe gắn máy 92S1-043.85 đến tiệm vàng Kim Nhung ở thị trấn Thạnh Mỹ, rồi ngang nhiên xông vào tiệm vàng, dùng cuốc đập bể kính tủ đựng vàng.





Đối tượng Nguyễn Văn Tú lúc bị tạm giữ



Sau đó, nghi phạm cướp 3 khay vàng tây, gồm 1 khay dây chuyền và 2 cây bông tai, tổng trọng lượng khoảng 11 cây vàng rồi sau đó tẩu thoát đi hướng Nam Giang - Đại Lộc.



Tú và chủ tiệm vàng có mâu thuẫn. Biết Tú là người địa phương, Công an huyện Nam Giang đã vận động gia đình, kêu gọi đối tượng ra đầu thú.



Lúc 14 giờ cùng ngày, qua vận động, đối tượng Tú đã đến nhà một lãnh đạo công an huyện Nam Giang đang sinh sống tại TP Đà Nẵng để đầu thú.



Vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)