Cuối năm, cảnh báo thủ đoạn giả người nhà bệnh nhân nằm viện để trộm

Ngày 26.12, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã gửi đi thông báo về các thủ đoạn trộm cắp tài sản của bệnh nhân và khuyến cáo các cơ quan, đơn vị đề cao cảnh giác.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nơi xảy ra nhiều vụ người nhà bệnh nhân bị mất cắp tài sản. Ảnh: T.T

Thời gian qua, cơ quan công an nhận được nhiều thông tin về các vụ mất trộm trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Bệnh nhân nhập viện đã khó khăn về tài chính, việc bị mất cắp tài sản càng đẩy họ và người thân rơi vào tình cảnh bi đát.

Trước đó, tại Phòng Cấp cứu khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Cảnh sát hình sự phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện phát hiện và bắt giữ Phạm Duy Phú (SN 1979, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi trộm điện thoại iPhone 7 Plus của một bệnh nhân đang điều trị.

Giả là người nhà đi thăm bệnh nhân đang điều trị, đối tượng Phú đã vờ nằm ngủ nhiều giờ tại băng ghế hành lang bệnh viện. Đợi khi đêm đến, bệnh nhân ngủ say, Phú mới tỉnh dậy đi dạo quanh các khoa phòng tìm cách trộm cắp.

Cũng với thủ đoạn “trong vai” người nhà bệnh nhân vật vạ nằm chờ đợi, ngủ ngoài hành lang, đối tượng Trịnh Huy Hoàng (SN 1982, trú tại đường Trần Cao Vân, TP.Kon Tum) đã theo dõi và lấy trộm ví tiền có 13 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của chị Y Thôi.

Chị Thôi khóc nức nở vì nhà nghèo, người thân ốm nặng, phải đi vay mượn từng đồng để chữa trị nay lại bị trộm mất tiền. Từ đơn thư trình báo, Cảnh sát hình sự rà soát lại hình ảnh từ các camera bệnh viện, mau chóng xác định Trịnh Huy Hoàng là thủ phạm.

Theo Công an Kon Tum, các đối tượng tội phạm thường nhắm đến các bệnh viện là do lợi dụng tình trạng quá tải bệnh viện, người nhà nằm ngủ chờ đợi ngoài hành lang thường sơ ý. Lực lượng bảo vệ mỏng, số lượng người vào ra đông nên không thể kiểm soát hết được.

Một số đối tượng còn lợi dụng việc chung hoàn cảnh thăm nuôi người bệnh khó khăn để tâm sự, lấy lòng tin, sau đó thì ra tay trộm cắp. Hầu hết người đi nằm viện đều túng thiếu về tiền bạc, nhiều người phải vay mượn bạn bè, người thân để trả viện phí.

Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo, các bệnh nhân khi đi ngủ phải đóng, chốt cửa đề phòng trộm đột nhập. Bảo vệ thường xuyên giám sát camera an ninh theo dõi các đối tượng khả nghi để thông báo với cơ quan Công an, Tổ tuần tra cơ động.