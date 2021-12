Kon Tum: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Kon Tum) vừa bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy.



Đối tượng Lê Ngọc Vinh và Trần Long Vũ cùng tang vật 2kg ma túy. Ảnh: HA



Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23/12/2021, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi đang làm nhiệm vụ trên đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum thì phát hiện 2 thanh niên mặc áo khoát màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính 2 hai đối tượng trên, trong đó, đối tượng điều khiển xe là Trần Long Vũ (sinh năm 2003, HKTT thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum), đối tượng ngồi sau tên là Lê Ngọc Vinh (sinh năm 1992, HKTT đường Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).



Qua khám xét người đối tượng Lê Ngọc Vinh, lực lượng Công an thu được 2 bì ny lông không màu (nghi ma túy). Tiếp tục kiểm tra người đối tượng Vinh cơ quan chức năng thu giữ được 1 khẩu súng màu đen và 5 viên đạn.



Tại cơ quan Công an, đối tượng Vinh khai nhận 2 bì ny lông không màu chứa chất tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy đá, Vinh nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông ở Gia Lai với tiền công là 100 triệu đồng.



Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

