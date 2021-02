Công an Ia Grai truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phát lệnh truy nã đối tượng Hoàng Sỹ Đồng (SN 1975, trú tại thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Hồ Sỹ Đồng. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Quá trình điều tra xác định, Đồng có mối quan hệ họ hàng với ông Hoàng Đình Văn (SN 1974, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Khoảng tháng 12-2016, Đồng đã mượn của ông Văn 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được UBND huyện Ia Grai cấp ngày 3-7-2012 tại thửa đất ở thị trấn Ia Kha để vay tiền làm ăn và hứa sẽ trả lại sau 3 tháng.

Sau đó, Đồng đã giả mạo chữ ký của ông Văn để soạn 1 tờ “Giấy bán đất-chuyển nhượng đất” viết tay đề ngày 10-11-2012 với nội dung vợ chồng ông Văn chuyển nhượng mảnh đất này cho vợ chồng Đồng. Tiếp đó, Đồng mang GCNQSDĐ cùng tờ giấy viết tay trên đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Ia Grai chỉnh lý sang tên mình cùng vợ là Hoàng Thị Hiền (SN 1977). Ngày 23-1-2017, vợ chồng Đồng đến ngân hàng thế chấp GCNQSDĐ sau khi chỉnh lý để vay số tiền 320 triệu đồng.

Khi ông Văn đòi lại GCNQSDĐ thì đối tượng viện nhiều lý do để hoãn thời gian trả. Khoảng đầu năm 2019, vợ chồng Đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



VĂN NGỌC