Công an tỉnh Gia Lai truy nã đối tượng trộm hơn 30 con bò

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Tập (SN 1977, trú tại tổ 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Phạm Văn Tập. (Ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Qua điều tra xác định, Tập cùng với Trần Công Hải (SN 1974, trú tại tổ 7, thị trấn Phú Thiện) đều đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, 2 đối tượng này rủ nhau đi tìm bò của người dân sơ sở để trộm cắp. Các đối tượng thường dành thời gian khảo sát kỹ càng “mục tiêu” trước khi trộm bò đưa lên xe tải chở đi bán tại một trại bò ở huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak).



Khoảng 3 giờ sáng 14-8-2020, Hải cùng Tập điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu Huyndai BKS 81C-006.19 vào chuồng bò trong nhà rẫy của anh K.H. (trú tại làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) trộm 3 con bò rồi đưa lên thùng xe di chuyển sang tỉnh Đak Lak. Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Prông đã thành lập tổ công tác khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an các huyện Chư Sê, Phú Thiện để truy bắt các đối tượng.



Đến ngày 16-8, Hải bị bắt giữ, riêng Tập đã tẩu thoát. Qua lời khai của Hải và các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Tập và Hải đã trộm hơn 30 con bò với giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh.



VĂN NGỌC