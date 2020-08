Gia Lai: Tạm giữ đối tượng lái xe tải đi trộm bò

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Công Hải (SN 1974, trú tại khu phố 7, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hải là đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 3 giờ sáng 14-8, Hải cùng với một số đối tượng điều khiển xe ô tô tải nhãn hiệu Huyndai BKS 81C-006.19 vào chuồng bò trong nhà rẫy của anh K.H. (SN 1983, trú tại làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) trộm 3 con bò gồm 2 con bò cái trưởng thành và 1 con bò đực nhỏ. Sau đó, các đối tượng đưa bò lên thùng xe rồi di chuyển sang tỉnh Đak Lak để tìm nơi tiêu thụ.

Đối tượng Trần Công Hải. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Prông đã thành lập tổ công tác khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê, Công an huyện Phú Thiện để truy bắt các đối tượng.

Qua đấu tranh với Hải, lực lượng Công an đã thu giữ chiếc xe tải và 3 con bò là tang vật của vụ trộm.

Hiện các đơn vị Công an đang tiếp tục truy bắt số đối tượng còn lại trong nhóm trộm bò.

VĂN NGỌC