Nhiều vụ trộm, cướp ở Chư Prông khiến dân lo lắng

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Prông xảy ra nhiều vụ trộm, cướp khiến người dân cảm thấy bất an.

Trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong (thị trấn Chư Prông) gần đây xảy ra nhiều vụ trộm, cướp. Ông Phạm Văn Toàn-Phó Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Chư Prông-cho biết: “Mới đây, con gái của bà Ngô Thị Hương bán gạo ở gần cổng Trung tâm Thương mại Chư Prông bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy cướp mất 1 chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng phối hợp theo dõi, tuần tra, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác, mạnh dạn tố giác tội phạm, nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ”.

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 5-6, tại đoạn đường gần ngã 3 cầu treo thị trấn Chư Prông xảy ra vụ cướp giật. Có 2 học sinh là chị em ruột (trú tại tổ 2, thị trấn Chư Prông) trên đường đi học về thì bị 5 thanh niên bịt mặt từ bụi cây ven đường lao ra chặn xe. Nhóm thanh niên này đã dùng mã tấu hăm dọa, giật túi đựng sách vở của các em lục lọi, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động tổng trị giá gần 5 triệu đồng và 100 ngàn đồng tiền mặt.

Khi bọn chúng bỏ đi, các em đã gọi điện trình báo Công an. Khoảng 30 phút sau, khi lực lượng Công an thị trấn và Công an huyện Chư Prông đến hiện trường làm việc thì cùng lúc xuất huyện một nhóm thanh niên đi trên 6xe máy cũng đến hiện trường. Lúc này, 2 chị em nhận diện được 3 thanh niên trong nhóm vừa chặn xe cướp tài sản của mình. Ngay lập tức, 2 thanh niên nổ máy xe bỏ chạy, 1 đối tượng bị Công an đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên qua xét hỏi, anh này không thừa nhận hành vi cướp giật nên được cho về nhà.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Tân (bố của 2 học sinh trên) cho biết: “Từ đó đến nay, gia đình tôi và bà con khu vực này rất hoang mang. Lực lượng Công an hiện đang tiếp tục điều tra. Khi cướp xong bỏ đi chúng còn hăm họa 2 con tôi. Sợ nguy hiểm nên tôi phải dẹp hết công việc để đưa đón các con đi học”.

Ông Nguyễn Văn Tân chỉ nơi các thanh niên bịt mặt ẩn nấp thuộc tổ 2 (thị trấn Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư

Cùng với đó, tình trạng trộm cắp vặt cũng gây bất an cho người dân. Sáng ngày 17-6, ông Lê Văn Thịnh (trú tại tổ 3, thị trấn Chư Prông) vào thăm nhà rẫy (làng Lân, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) thì phát hiện kẻ gian cạy cửa lấy trộm 1 máy bơm nước, hơn 100 m ống nước, 1 tivi, 1 nồi cơm điện, 1 ấm điện. Tổng giá trị các tài sản bị mất khoảng 30 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra xử lý.

Trao đổi với P.V, ông Trần Hiếu-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông-cho biết: “Các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động, tuần tra, nắm bắt tình hình, ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Công an thị trấn đang phối hợp điều tra, làm rõ những vụ việc đã xảy ra trên địa bàn”.

HOÀNG CƯ