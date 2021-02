Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng Rah Lan Nglol (tên thường gọi Ama Chăm, SN 1955, trú tại làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.



Quyết định truy nã đối tượng Nglol.



Theo hồ sơ, năm 2001, Nglol nghe theo lời các đối tượng FULRO lưu vong trên đất Mỹ nên tham gia hoạt động chống phá Nhà nước, đứng lên muốn thành lập “Nhà nước Đê ga Tây Nguyên tự trị”. Khi bị lực lượng Công an truy bắt về hành vi này, tháng 3-2001, đối tượng đã vượt biên sang Campuchia và đến năm 2004 sang Mỹ định cư. Năm 2020, Nglol đã tiếp tục móc nối với một số đối tượng tại huyện Chư Sê để hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc của Nhà nước.



Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nglol cùng một số đối tượng liên quan về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.



VĂN NGỌC