Bắt nhóm hung thủ đâm chết nam sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám

(GLO)- Chiều 2-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP. Pleiku bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người gồm: Võ Thành Đạt (SN 2004, học sinh Trường THPT Pleiku, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Bùi Khánh Huyền (SN 2006, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku), Lê Nguyễn Hoàng Vỹ (SN 2003, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Ưng Văn Nghĩa (SN 2000, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Lê Anh Tuấn Vũ (SN 2002, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Phạm Anh Tuấn (SN 2003), Ngô Minh Trí (SN 2003), Măng Ngọc Sơn (SN 2004) cùng trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku).





Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 1-1, Huyền và L.T.D.P (SN 2006, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đi nhậu cùng bạn tại nhà của Vỹ. Khi đang nhậu tại đây thì em Trần Công Khanh (SN 2002, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) và em Hoàng Thanh Nguyên (SN 2004, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đến chở về nhà. Tuy nhiên, Khanh và Nguyên không chở 2 cô gái này về nhà mà chở đến quán nhậu vỉa hè trước Bưu điện tỉnh Gia Lai thuộc tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.



Sau đó, Huyền quay lại nhà của Vỹ và kể lại sự việc cho bạn trai của mình là Đạt lúc này cũng đang ngồi nhậu tại đây. Do đó, Đạt rủ theo Huyền, Vỹ, Nghĩa, Vũ, Tuấn, Trí, Sơn đi tìm Khanh và Nguyên để đánh vì lý do chở người yêu của mình đi nhậu. Khoảng 0 giờ ngày 2-1, nhóm của Đạt thấy Khanh và Nguyên đang ngồi nhậu ở quán vỉa hè trước Bưu điện tỉnh. Tại đây, Vũ dùng dao găm đâm 2 nhát vào lưng của em Khanh, Vỹ và Nghĩa dùng dao tự chế và ghế nhựa đánh vào đầu Nguyên rồi bỏ trốn. Khanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tinh Gia Lai tuy nhiên đến khoảng 4 giờ 20 phút sáng cùng ngày thì tử vong do vết thương thấu ngực.



Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku và Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nhóm hung thủ gây án. Đến trưa cùng ngày 8 đối tượng đã bắt giữ trong quá trình lẩn trốn tại TP. Pleiku và thu giữ các tang vật liên quan.

VĂN NGỌC