Khánh Hòa: Tài xế Grabbike bị hành khách cứa cổ hòng cướp xe

Sau khi xe đến xã Vĩnh Hiệp (Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ vị khách ngồi sau dùng vật nhọn tấn công, tài xế Grabbike bị cứa cổ ngã lăn ra đường.



Anh Phạm Hoàng Giang đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà. Ảnh:Phương Linh





Ngày 5.12, anh Phan Hoàng Giang (24 tuổi), thường trú quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)- là tài xế Grabbike cho biết, vừa bị một nam hành khách tấn công, cứa vào cổ nhằm cướp tài sản nhưng không thành.



Khoảng hơn 18 giờ ngày 4.12, anh Giang đứng tại góc đường Mai Xuân Thưởng (thành phố Nha Trang) thì khách là nam thanh niên đi tới thuê chạy đến khu vực Cầu Ké (Nha Trang). Hai bên thỏa thuận giá sau đó anh Giang chở người này đến địa điểm trên. “Vừa qua Cầu Ké (xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) khách liền yêu cầu tôi dừng lại và bất ngờ từ phía sau dùng vật sắc cứa vào vùng cổ tôi một nhát. Tôi đau bỏ xe, ngã nhào xuống đường”, anh Giang kể.



May mắn lúc này nghe tiếng anh Giang kêu một số người dân sống ở gần chạy ra nên thanh niên kia liền bỏ chạy ngược về đường 23/10 tẩu thoát. Sau khi được người dân giúp đỡ anh Giang điều khiển xe máy chạy đến Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu lại vết thương ở vùng cổ, hiện sức khỏe anh Giang đã ổn định. Hiện anh Giang vẫn đang nằm viện để tiếp tục điều trị.



Theo nạn nhân, “đối tượng người cao lớn, mặc quần áo đen, đội mũ vải đen. Nếu không có sự xuất hiện của người dân có thể đối tượng này đã tấn công tôi để cướp xe máy”.



Được biết, anh Giang rời quê ra Nha Trang làm phụ bếp cho nhà hàng. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhà hàng đóng cửa, không tìm được việc làm nên từ tháng 6 đến nay anh Giang chạy Grabbike để có tiền trang trải cuộc sống.



Trước đó, ngày 23.11, anh Nguyễn Văn Thoại (trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) chạy xe ôm công nghệ cũng bị Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1991, trú tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) tấn công nhằm cướp tài sản.



Khi anh Thoại chở Trung đến xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh) thấy đường vắng, không có nhà dân Trung rút dao nhọn dí vào trước bụng anh Thoại yêu cầu dừng lại.



Lúc này anh Thoại hất tay cầm dao của Trung khiến xe mất lái, cả 2 ngã xuống. Thấy dao Trung cầm bị gãy anh Thoại lao đến giữ lại, nhờ người đi đường trợ giúp đã không chế được đối tượng giao cơ quan công an.



Theo Phương Linh (LĐO)