Hà Nội: Bắt thanh niên 17 tuổi dí dao bầu cướp xe ôm

Hà Trần Long Vũ (Sinh năm 2003; phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) thuê người đàn ông trung niên chở xe máy rồi bất ngờ dí con dao bầu, cướp chiếc xe.





Con dao Vũ dùng để khống chế người đàn ông chạy xe ôm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 16.8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Hà Trần Long Vũ để điều tra hành vi cướp tài sản.



Trước đó, khoảng 19h50 ngày 13.8, ông Nguyễn Đình H. (SN 1970; trú ở huyện Bình Giang, Hải Dương); chạy "xe ôm" trước cổng Bệnh viện Việt Đức có chở một thanh niên về phường Bồ Đề, quận Long Biên. Khi đến ngõ 135 Bồ Đề, ông H. bị nam thanh niên này dí dao vào cổ, uy hiếp cướp đi chiếc xe máy Yamaha Sirius.



Nạn nhân đã tới trụ sở công an trình báo. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án..



Chưa đầy 24 tiếng sau, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ thủ phạm là Hà Trần Long Vũ cùng tang vật là chiếc xe máy của ông H. tại phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.



Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.



Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-bat-thanh-nien-17-tuoi-di-dao-bau-cuop-xe-om-828426.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)