Bắt 3 cựu phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

Với hàng loạt hành vi tiếp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo khách hàng, các cựu phó tổng giám đốc Công ty Alibaba đã bị khởi tố, bắt giam.





Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, viết tắt Công ty Alibaba), Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Alibaba), Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông của Công ty Alibaba), Võ Văn Trần Quang (nguyên nhân viên Công ty Alibaba), Phan Ngọc Nguyên (nguyên nhân viên Công ty Alibaba) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Huỳnh Thị Ngọc Như



Riêng bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba) bị khởi tố về cùng tội danh, hiện đang chấp hành án phạt tù theo bản án liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Công an TP HCM xác định Huỳnh Thị Ngọc Như là cánh tay đắc lực giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đã bị bắt giam) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết 3 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khách hàng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại 1,2 tỉ đồng.



Bên cạnh đó, Huỳnh Thị Ngọc Như còn được giao đào tạo nhân viên cho Công ty Alibaba chào bán đất nền cho khách hàng.



Sau khi Công an TP HCM thi hành lệnh khám xét Công ty Alibaba và bắt Nguyễn Thái Luyện, Như đã cùng một số nhân viên thuộc Công ty Alibaba tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên Youtube, tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng của Công ty Alibaba về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.



Khi công an bắt Nguyễn Thái Luyện, dàn thuộc cấp đã live stream thông tin sai sự thật



Bị can Đào Thị Thanh Lợi đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyễn Thái Lĩnh (nguyên tổng giám đốc Công ty Alibaba, đã bị bắt) đối với 4 thửa đất. Sau đó, Lợi ký ủy quyền cho các công ty con của Công ty Alibaba để các công ty này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định, quảng cáo gian dối nhằm chuyển nhượng cho khách hàng.



Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký trên cùng một diện tích đất, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo lập 2 dự án không có thật là Alibaba Long Phước 1, sau đổi tên Newland City, để chuyển nhượng đất nền thổ cư không có thật cho khách hàng, chiếm đoạt 14 tỉ đồng.



Các bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên đứng tên nhận chuyển nhượng 36 lô đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba. Sau đó, những bị can này ký hợp đồng với công ty con của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15, Tân Thành Center City 1, Ali Mega Xuân Lộc; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng. Cônfg ty Alibaba đã chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng của 301 bị hại qua các dự án này.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)