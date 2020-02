Hơn 3.300 người tố Công ty Alibaba lừa 1.800 tỉ đồng

Theo cơ quan công an, số nạn nhân cùng số tiền tố cáo hiện còn thấp xa so với thông tin thu thập được. Vì vậy, công an kêu gọi những nạn nhân còn lại tiếp tục ra tố cáo.

Nạn nhân đến công an trình báo bị Công ty Alibaba lừa đảo. Ảnh: Công Nguyên

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết tính đến ngày 20.2 đã tiếp nhận 3.312 nạn nhân tố cáo Công ty CP địa ốc Alibaba (viết tắt Công ty Alibaba, trụ sở Q.Thủ Đức, TP.HCM) lừa đảo tổng số tiền hơn 1.800 tỉ đồng. Trong khi đó, theo tài liệu thu thập, cũng như hồ sơ mà Công ty Alibaba cung cấp, thể hiện công ty này đã bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng (Báo Thanh Niên đã thông tin). Vì vậy, số nạn nhân tố cáo đến nay còn thấp so với số liệu ban đầu. Công an TP.HCM nhận định còn nhiều người bị Công ty Alibaba lừa đảo chưa ra trình báo, nên kêu gọi ai là nạn nhân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM trình báo nhằm đảm bảo quyền lợi sau này.

Liên quan đến vụ án trên, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - công ty thành viên của Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những bị can nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dự án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ án và những người liên quan.

Từ trái qua: Luyện, Lĩnh, Lực đã bị công an bắt giam. Ảnh: CTV

Theo tài liệu của Công an TP.HCM, tháng 5.2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển rất nhanh. Tính đến thời điểm bị Công an TP.HCM điều tra, Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lĩnh, Lực cùng các thuộc cấp thực hiện lừa đảo khách hàng. Thủ đoạn lừa đảo là Alibaba mua lại các khu đất có diện tích lớn, cho người thân trong gia đình đứng tên để làm “dự án”. Bất chấp khu đất đó mục đích sử dụng là nông nghiệp, trồng cây lâu năm, đất rừng và nằm trong quy hoạch đường, nghĩa trang… Luyện chỉ đạo cho người san ủi, xây dựng đường, hạ tầng; vẽ “dự án” đất nền, giới thiệu bán cho hàng ngàn khách hàng. Việc xây dựng, làm hạ tầng của Alibaba là bất hợp pháp vì đất chưa được chuyển đổi, chưa được cấp phép xây dựng, chủ trương đầu tư của cơ quan chức năng địa phương.

Công ty Alibaba cam kết “không có khách hàng nào mất tiền khi đầu tư địa ốc Alibaba”. Nhiều khách hàng thấy đất nền của Alibaba rẻ, phương thức thanh toán linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, sinh lợi nhanh nên dù “dự án” chưa làm hoàn thiện hồ sơ, hạ tầng… vẫn rủ bạn bè, người thân gom tiền mua đầu tư. Công an xác định Công ty Alibaba "núp bóng" dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).