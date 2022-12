Thể lệ Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND TP. Pleiku phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe và Ảnh đẹp Pleiku năm 2023 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai.







I - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI



- Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong, ngoài tỉnh Gia Lai; kiều bào ở nước ngoài... đều được gửi tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế.



- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.



II- NỘI DUNG, THỂ LOẠI VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI



1. Nội dung:



- Bàn, đề xuất các giải pháp xây dựng thương hiệu Cao nguyên xanh vì sức khỏe, đô thị thông minh cho thành phố; phân tích thế mạnh, chiến lược đầu tư phát triển các khu, điểm đến; kết cấu hạ tầng giao thông du lịch; những kinh nghiệm, sáng kiến góp phần phát triển du lịch TP. Pleiku...



- Tập trung nêu ý kiến, sáng kiến trong lập, quản lý quy hoạch đô thị, đảm bảo khai thác các tiềm năng lợi thế, thúc đẩy quá trình đô thị hóa; quản lý và sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, môi trường; các quy định về quản lý quảng cáo, rao vặt; phát triển hệ thống giao thông đối nội, giao thông tĩnh, đối ngoại theo quy hoạch và chương trình phát triển đô thị đến năm 2030.



- Phát hiện, biểu dương nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong công tác: Quy hoạch, định hướng phát triển trên nhiều lĩnh vực.



- Phát hiện, giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất và người Pleiku.



- Khuyến khích các tác giả sáng tác những tác phẩm mới lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Pleiku, tạo sự mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách.



2. Thể loại:



Tác phẩm dự thi báo in gồm các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phóng sự, ghi chép, bút ký.



Tác phẩm dự thi ảnh đẹp gồm: ảnh riêng lẻ và phóng sự ảnh.



3. Yêu cầu tác phẩm dự thi đối với báo in:



- Tác phẩm dự thi phải có nội dung bảo đảm tính trung thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp luật. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm.



- Mỗi tác phẩm báo in không quá 2.000 từ; với tác phẩm dài kỳ, mỗi kỳ không quá 1.800 từ (không quá 5 kỳ); mỗi tác phẩm phải gửi kèm theo ít nhất 2 ảnh minh họa.



- Tác phẩm có chất lượng được đăng trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai (báo giấy, điện tử) và tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành.



- Tác phẩm dự thi được đánh máy trên một mặt giấy hoặc gửi qua Email. Tiêu đề cần ghi rõ: Bài dự thi viết về chủ đề “Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; trên đầu đề bài viết ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả.



- Ban tổ chức không có trách nhiệm trả lại bản thảo không đạt yêu cầu cho các tác giả.



4. Yêu cầu tác phẩm dự thi đối với Ảnh đẹp:



- Ảnh không được bo viền, không ghi chú thích, chữ ký trên ảnh, ảnh không được sửa chữa/chỉnh sửa.



- Ảnh gửi dự thi phải là những ảnh chưa từng được công bố và chụp từ năm 2022 trở lại đây.



- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác phẩm.



- Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các file ảnh dự thi để phục vụ cho công tác quảng bá, tuyên truyền về TP. Pleiku.



- Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các ảnh đoạt giải để in ấn phục vụ triển lãm ảnh, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các ấn phẩm, vật phẩm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào cho tác giả, kể cả nhuận ảnh... (trừ các hoạt động thương mại).



- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg. Kích thước của chiều dài tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải 300 dpi.



- Mỗi tác phẩm dự thi phải có tên tác phẩm, tác giả, địa chỉ, địa danh chụp hình.



- Ảnh không phù hợp với quy định sẽ bị loại mà không cần báo trước.



III- THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM



1. Thời gian:



- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 1-1-2023 đến ngày 20-11-2023.

- Dự kiến tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2023).



2. Địa chỉ nhận tác phẩm báo in:



Tòa soạn Báo Gia Lai: số 2A Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Email: phongcheban@baogialai.com.vn hoặc glo@baogialai.com.vn.



3. Địa chỉ nhận tác phẩm ảnh: anhdeppleiku@gmail.com



IV- GIẢI THƯỞNG



1. Báo in:



- Giải nhất (1 giải): 10 triệu đồng.

- Giải nhì (2 giải): 7 triệu đồng.

- Giải ba (3 giải): 5 triệu đồng.

- Giải khuyến khích (4 giải): 2 triệu đồng.



2. Giải phụ cuộc thi viết: Giải do Ban Giám khảo lựa chọn:



- Giải Người có ý tưởng sáng tạo: 7 triệu đồng và các giải phụ khác.



3. Ảnh đẹp:



- Giải nhất (1 giải): 7 triệu đồng.

- Giải nhì (2 giải): 5 triệu đồng.

- Giải ba (3 giải): 3 triệu đồng.

- Giải khuyến khích (4 giải): 2 triệu đồng.





(Ban hành kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-BTC ngày 27-12-2022 của Ban tổ chức cuộc thi)