Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(GLO)- Chiều 4-7, đoàn kiểm tra số 4-Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Bộ GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với một số địa phương tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì hội nghị.





Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.



Kỳ thi tốt nghiệp năm nay được tổ chức vào ngày 7 và 8-7. Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, phụ trách các vấn đề chung về chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi; chịu trách nhiệm về đề thi; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi… Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi của địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung



Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã cơ bản hoàn tất như: Công tác đề thi, phần mềm tổ chức thi; công tác tập huấn; công tác đăng ký dự thi; công tác truyền thông trước, trong và sau kỳ thi; xây dựng phương án ứng phó với tác động của dịch Covid-19; xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ: Hội đồng thi Sở GD-ĐT Gia Lai đã bố trí 40 điểm thi chính thức với 623 phòng thi và 26 điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, huy động 2.473 cán bộ, giáo viên, nhân viên (bao gồm lực lượng Công an, nhân viên y tế) tham gia trực tiếp vào các ban của Hội đồng thi.



Đến nay, tỉnh có tổng số 14.163 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (trong đó có 2.977 thí sinh là người dân tộc thiểu số). Công tác tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan và các tổ chức xã hội để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật của kỳ thi; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng-chống dịch bệnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo công tác liên lạc, thông tin, tuyên truyền đến thí sinh, phụ huynh…; quan tâm công tác tư vấn và tiếp sức mùa thi.



Bên cạnh đó, Gia Lai đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số…



Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của một số địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đã sẵn sàng cho kỳ thi.



Để kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc-nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi cần chu đáo, kỹ lưỡng từ khâu nhỏ nhất. Chỉ còn ít ngày nữa là kỳ thi diễn ra, các địa phương phải nhanh chóng rà soát lại tất cả các khâu để khắc phục kịp thời.



Đồng thời, bám sát các quy chế của kỳ thi để phổ biến và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho thí sinh. Tổ chức kỳ thi phải an toàn và trách nhiệm, trong đó có an toàn giao thông, an toàn phòng-chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, an toàn phòng-chống dịch bệnh… Mục tiêu hướng tới kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, chất lượng.



Trước đó, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Các thành viên Ban Chỉ đạo cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra với phương châm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới.

TRẦN DUNG