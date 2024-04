Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Giờ học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (thị trấn Phú Thiện) diễn ra trong không khí sôi nổi. Với chiếc ti vi thông minh, cô giáo Nguyễn Thị Diễm giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học một cách nhẹ nhàng. Các em được rèn kỹ năng nghe-nói ngay tại lớp nên rất hứng khởi. Theo cô Diễm, để giờ học ngoại ngữ đạt hiệu quả, giáo viên khích lệ học sinh thi đua theo tổ dưới dạng vừa học vừa chơi từ đó ghi nhớ kiến thức tự nhiên, không gò ép.

“Thông thường, học sinh chú trọng học ngữ pháp nhiều hơn kỹ năng nghe-nói. Vì vậy, để học sinh có thể tự tin trong giao tiếp, tôi thường khuyến khích các em đối thoại. Ban đầu không quan trọng đúng-sai, chỉ cần mạnh dạn nói sao cho trôi chảy. Trên cơ sở những lỗi được cô giáo sửa, các em tự rút kinh nghiệm, khắc phục trong những lần giao tiếp sau”-cô Diễm nêu kinh nghiệm.

Em Phạm Nguyễn Bảo Châu-học sinh lớp 5.1-chia sẻ: “Với em, tiết học tiếng Anh rất thú vị. Chúng em được hát, đọc thơ, kể chuyện bằng tiếng Anh. Từ kiến thức học ở trường, về nhà, em xem phim hoạt hình song ngữ để rèn luyện thêm. Nhờ có sự kèm cặp, hướng dẫn của thầy cô, em đã đạt giải nhì cuộc thi Tài năng tiếng Anh trong học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ III-2023. Đây là động lực để em cố gắng học tiếng Anh mỗi ngày”.

Xác định tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường Tiểu học Chu Văn An chú trọng đẩy mạnh phong trào dạy và học ngoại ngữ. Để tiếng Anh trở nên gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, các giáo viên đã tô điểm cho từng bậc cầu thang trong trường bằng những cụm từ tiếng Anh thường gặp như số thứ tự, con vật, trái cây, các ngày trong tuần, các tháng trong năm… Thông qua mô hình xã hội hóa, tất cả các lớp đều được trang bị ti vi giúp học sinh hào hứng hơn trong học tập. Các em cũng có thể chủ động trau dồi thêm kiến thức qua những bộ sách song ngữ tại thư viện của trường.

Cô Mã Thị Mai-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, định kỳ mỗi năm 2 lần, nhà trường tổ chức ngày hội tiếng Anh (English Festival) với mục đích tạo sân chơi giúp học sinh tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi tham gia chương trình, các em tự tin thực hiện các tiết mục văn nghệ, đọc thơ cover, hát cover, diễn kịch bằng tiếng Anh cũng như các trò chơi đố vui có thưởng. Nhờ đó, nhà trường luôn dẫn đầu toàn huyện về số lượng, chất lượng học sinh đạt giải môn Tiếng Anh tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Năm học 2023-2024, nhà trường có 7 học sinh đạt giải môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 1 giải nhất. Đặc biệt, tại cuộc thi Tài năng tiếng Anh trong học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ III-2023, nhà trường có 1 học sinh đạt giải nhì. “Ban Giám hiệu nhà trường mong được các cấp quan tâm đầu tư phòng học tiếng Anh với trang-thiết bị đầy đủ; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc trong quy định về xã hội hóa hợp đồng giáo viên dạy tiếng Anh, giúp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh”-cô Mai cho biết.

Tại Trường THCS Trần Quốc Toản (thị trấn Phú Thiện), phong trào dạy và học tiếng Anh cũng được chú trọng. Cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc-Phó Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Toàn trường có 23 lớp với 930 học sinh. Hiện nay, các lớp đều được trang bị ti vi thông minh, trường có phòng học tiếng Anh riêng với thiết bị dạy học tương đối đầy đủ. Trường có 6 giáo viên Tiếng Anh giàu nhiệt huyết với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

Nhằm tạo cho học sinh có môi trường phát triển khả năng tiếng Anh, Trường THCS Trần Quốc Toản tích cực phối hợp với các trung tâm Anh ngữ trong tỉnh, mời giáo viên người nước ngoài về giao lưu, trò chuyện cùng các em. Bên cạnh đó, nhà trường thường tổ chức hội thi “Trạng nguyên 4.0” để học sinh thể hiện tài năng tiếng Anh. Những chương trình ngoại khóa như thế này luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh và được phụ huynh đánh giá cao. Năm học 2023-2024, nhà trường có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, 1 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Trường cũng tạo điều kiện cho các em tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet và đạt nhiều giải thưởng cao.

Huyện Phú Thiện hiện có 39 trường mầm non, tiểu học và THCS. Ông Nguyễn Văn Tỉnh-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho hay: Những năm gần đây, việc học tiếng Anh được phụ huynh và học sinh quan tâm. Tuy nhiên, do số lượng giáo viên còn thiếu so với nhu cầu nên việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường gặp không ít khó khăn. Mặt khác, cơ sở vật chất, phòng học, trang-thiết bị dạy học Anh ngữ tại các trường còn chưa đảm bảo. Để khắc phục, Phòng sẽ tiến hành rà soát, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất huyện, tỉnh đầu tư; đặc biệt là phòng nghe-nhìn nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Phòng cũng khuyến khích các trường tổ chức sân chơi tiếng Anh nhằm khơi dậy đam mê, bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ cho các em.