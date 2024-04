Đắk Lắk thu hồi quyết định kỷ luật thôi học với 2 học sinh hút thuốc lá điện tử

Sáng 11/4, ông Phạm Văn Nhường, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), xác nhận nhà trường vừa tổ chức cuộc họp xem xét và sẽ thu hồi quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với hai học sinh hút thuốc lá điện tử để ban hành quyết định kỷ luật phù hợp.

Theo ông Phạm Văn Nhường, chiều 10/4, nhà trường tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá liên quan đến việc buộc thôi học hai nam sinh lớp 11.

Tại cuộc họp có mời đại diện Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy, phụ huynh học sinh và các bên liên quan.

Ông Phạm Văn Nhường cho rằng trong quyết định trường có nêu lý do "dùng chất ma túy trái phép trong trường học," do trước đó nhà trường căn cứ lời khai của học sinh là sử dụng thuốc lá điện tử; đồng thời, nhìn thấy các em có biểu hiện sùi bọt mép, co giật, la hét, không làm chủ được bản thân...

Tuy nhiên, về phía phụ huynh cho rằng lý do trên chưa thuyết phục, chưa đủ cơ sở.

Qua xem xét giữa các bên, việc sử dụng cụm từ “dùng chất ma túy trái phép trong trường học” là chưa chính xác, phải dựa trên kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn.

Tại cuộc họp, các bên đồng tình, thống nhất với hình thức Hội đồng Kỷ luật nhà trường đưa ra là tạm dừng học tập hai tuần và thay đổi lý do “hút thuốc lá điện tử dẫn đến sùi bọt mép, co giật, bất tỉnh, la hét trong nhà trường, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà trường. Vi phạm nghiêm trọng nội quy của nhà trường.”

Ông Nhường nói thêm học sinh thực hiện hình thức kỷ luật dừng học hai tuần, khi quay lại trường học, nếu các em có nhu cầu, nhà trường sẽ bố trí cử giáo viên hỗ trợ phụ đạo kiến thức.

“Ngay khi sự việc được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo nhà trường tổ chức cuộc họp. Nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi Sở. Thời gian tới, nhà trường phối hợp với Đội Cảnh sát phòng, chống ma túy tăng cường tổ chức ít nhất hai buổi tuyên truyền/năm để hướng dẫn học sinh hiểu và tránh xa ma túy,” ông Nhường thông tin thêm.

Trước đó, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã có quyết định kỷ luật hai học sinh khối 11 với hình thức buộc thôi học tại trường đến hết năm học 2023-2024.

Lý do được nhà trường đưa ra là các em đã "dùng trái phép chất ma túy trong trường học".

Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, hai nam sinh được một học sinh lớp 12 đưa thuốc lá điện tử để hút. Sau khi hút, các em bị chóng mặt nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Krông Búk kiểm tra sức khỏe, làm xét nghiệm liên quan. Kết quả, cả 2 nam sinh âm tính với chất ma túy.

Trước việc con trai âm tính với ma túy nhưng nhà trường lại buộc thôi học vì sử dụng ma túy nên các phụ huynh đã kiến nghị, mong muốn nhà trường xem xét lại.