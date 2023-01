Số ca mắc COVID-19 mới giảm sâu trong ngày đầu tiên của năm 2023

Bộ Y tế cho biết ngày 1/1/2023, cả nước chỉ ghi nhận 53 ca mắc mới COVID-19, là ngày có số mắc mới thấp nhất trong gần 2 năm qua.



Gia Lai ghi nhận thêm 1 ca tử vong do Covid-19

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ: Khó khăn từ nhận thức



Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 1/1/2023 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 53 ca mắc mới và là ngày có số mắc mới thấp nhất trong gần 2 năm qua.



Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.525.284 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.472 ca mắc).

Lực lượng y tế tỉnh Kon Tum đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine Abdala cho người dân. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)



Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 47 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.611.322 ca.



Số bệnh nhân đang thở oxy là 16 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 12 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca; thở máy xâm lấn: 2 ca.



Trong ngày không ghi nhận ca tử vong.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.



So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ.



Trong ngày 31/12/2022 có 4.513 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 265.498.695 liều, trong đó:



Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.216.536 liều: Mũi 1 là 71.081.024 liều; Mũi 2 là 68.692.120 liều; Mũi bổ sung là 14.492.825 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.669.901 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.280.666 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.861.302 liều: Mũi 1 là 9.127.071 liều; Mũi 2 là 8.955.598 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.778.633 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.420.857 liều: Mũi 1 là 10.240.097 liều; Mũi 2 là 8.180.760 liều.



Theo Vietnam+