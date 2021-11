Từ ngày 5-11, Gia Lai điều chỉnh tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19

(GLO)- Ngày 2-11, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 613/CV-BCĐ về việc hướng dẫn tạm thời điều chỉnh tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, từ ngày 5-11 áp dụng tiêu chuẩn xuất viện mới đối với bệnh nhân Covid-19. Cụ thể:



Đối với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị được ra viện khi cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tối thiểu 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính 2 lần liên tiếp với SARS-CoV-2, mỗi lần xét nghiệm cách nhau tối thiểu 72 giờ.

Nhân viên y tế trao giấy ra viện cho các công dân ngày 19-8-2021. Ảnh: Như Nguyện



Đối với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng được ra viện khi đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tối thiểu 14 ngày. Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính 2 lần liên tiếp với SARS-CoV-2, mỗi lần xét nghiệm cách nhau tối thiểu 72 giờ.



Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tầng điều trị và theo điều phối của Sở Y tế; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho bệnh nhân dương tính (bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước đó) cho đến khi có kết quả test nhanh âm tính lần 1 và được xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR (được tính là âm tính lần 1).



Đối với các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đảm bảo tiêu chuẩn xuất viện nêu trên được xuất viện khi có kết quả xét nghiệm lần cuối trong vòng 24 giờ trước khi xuất viện. Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần cuối quá 24 giờ trước khi xuất viện bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm lại để làm tiêu chuẩn xuất viện.



Công dân đủ điều kiện xuất viện tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày tiếp theo, thực hiện nghiêm ngặt theo Quyết định số 879/QĐ BYT ngày 12-3-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách lỵ y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng-chống dịch Covid-19”; lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR vào ngày thứ 7 và 14 kể từ ngày bắt đầu cách ly tại nhà/nơi cư trú.



Trong thời gian cá nhân cách ly, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày, nếu phát hiện có triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở... thì phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch kịp thời.



Về cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo cách ly tại nhà/nơi lưu trú, giấy xác nhận điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú, bản cam kết... đảm bảo yêu cầu theo phụ lục được quy định tại Công văn số 545/CV-BCĐ ngày 20-10-2021 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng-chống dịch Covid-19.



Quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao bệnh nhân về địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú được triển khai theo quy định.



Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thống nhất các nội dung theo công văn này; chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đảm bảo an toàn phòng-chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn xử lý chất thải theo quy định.



Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng-chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly tại nhà/nơi lưu trú đảm bảo an toàn phòng-chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng, mất kiểm soát khiến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn huy động lực lượng công an, quân sự, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ Covid cộng đồng và Nhân dân tăng cường theo dõi, giám sát việc chấp hành các yêu cầu phòng-chống dịch, theo dõi cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với bệnh nhân được xuất viện về cách ly tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn. Chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị để giám sát công dân cách ly tại nhà/nơi lưu trú bao gồm lực lượng dân quân, công an, y tế và Tổ Covid cộng đồng phối hợp thực hiện. Trong đó lực lượng dân quân, công an, tổ Covid cộng đồng sẽ đảm nhận việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ cách ly y tế.



Lực lượng y tế sẽ đảm trách việc hướng dẫn người cách ly khai báo y tế у định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan y tế. Việc khai báo y tế và theo dõi sức khỏe được thực hiện trên ứng dụng PC-Covid hoặc Sổ Sức khỏe điện tử; trường hợp người cách ly không có phương tiện điện tử thì phải dùng khai báo giấy. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, người cách ly phải kịp thời phản ánh đến cơ sở y tế để xử lý, hỗ trợ việc di chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định của đơn vị y tế có thẩm quyền.



Các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo Hướng dẫn; tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách lỵ; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.

KIỀU PHAN