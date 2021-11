Gia Lai tiếp nhận và sử dụng 318.000 liều vắc xin phòng Covid-19 Abdala trước 20-11

(GLO)- Ngày 8-11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 4887/VP-KGVX gửi Sở Y tế về Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối sử dụng vắc xin phòng dịch (Abdala) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ.





Khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm chủng. Ảnh: Như Ý

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất với dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng 318.000 liều vắc xin phòng dịch Covid-19 (Abdala) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ cho tỉnh do Sở Y tế trình tại Tờ trình số 4214/TTrSYT ngày 7-11-2021. Yêu cầu hoàn thành tiêm trước ngày 20-11-2021.



Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh giao Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh ký ban hành Kế hoạch và chịu trách nhiệm chỉ đạo các Tiểu ban tiêm chủng, các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bản an toàn, đúng quy định.



KIỀU PHAN