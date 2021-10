Gia Lai: Sáng 1-10, thêm 3 ca Covid-19 trong chuỗi lây nhiễm tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku

(GLO)- Sáng 1-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 30-9 đến 7 giờ ngày 1-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.097 người, ghi nhận 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.





Cả 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại tổ 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Trong đó, có 2 trường hợp cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku liên quan đến bệnh nhân V.T.U.V; 1 trường hợp F1 do còn nhỏ nên cách ly tại nhà liên quan đến bệnh nhân N.T.Đ. Cả 3 trường hợp xét nghiệm lần 1 âm tính, xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 1-10, Gia Lai ghi nhận 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện



Như vậy tính từ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 1-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 560 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện có 335 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 3 ca tử vong, 222 người đang điều trị.



Về trường hợp bệnh nhân tử vong do Covid-19 ngày 30-9 vừa qua như sau: Bệnh nhân tử vong là N.T.B. (SN1980, địa chỉ thôn Cửu Đạo 2, xã Tú An, thị xã An Khê). Đây là trường hợp bệnh nhân chạy thận. Bệnh nhân nhập viện ngày 19-8-2021, là F1 được cách ly và điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 2-9, đến ngày 3-9 được chuyển qua khu F0 Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị.



Đến 4 giờ ngày 30-9, bệnh nhân có diễn tiến trụy tim mạch, suy thở được điều trị cấp cứu đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim mạch, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị. Đến 8 giờ ngày 30-9, bệnh nhân ngưng tim, cấp cứu ngưng tuần hoàn không đáp ứng. Bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ, ngày 30-9. Chẩn đoán tử vong: choáng nhiễm trùng/viêm tụy cấp hoại tử biến chứng viêm phúc mạc/viêm phổi nặng/nhiễm Covid-19/suy thận mạn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xử lý thi hài bệnh nhân vào lúc 11 giờ ngày 30-9.



Ngày 30-9, Lữ đoàn 234 đã ban hành thông báo khẩn với nội dung “Ngày 30-9-2021 ghi nhận thêm 1 trường hợp F1 Trần Văn Huy (hiện đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) của shipper Vũ Nguyên Tùng”. Tuy nhiên, qua xét nghiệm F1 này có kết quả âm tính. Trước sự nhầm lẫn nêu trên, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 30-9, Lữ đoàn 234 đã thu hồi thông báo khẩn về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đoàn công tác vào tỉnh làm việc, ngày 30-9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1420/UBND-KGVX, nội dung nêu rõ: Theo quy định tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19 đối với các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16: “Ai ở đâu ở yên đó” để phòng-chống dịch, do vậy các đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị nhà nước và các công ty, doanh nghiệp, cá nhân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách không có việc cấp thiết, cấp bách thì không ra khỏi địa phương đến tỉnh Gia Lai.



Theo đó, Sở Y tế khi nhận được văn bản đề nghị vào tỉnh làm việc các cơ quan, đơn vị nhà nước và các công ty, doanh nghiệp do có nhu cầu cấp thiết, chỉ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, đồng thời thực hiện việc giám sát chặt chẽ, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.



Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện đối với đoàn xe chở nhân sự của cơ quan, đơn vị nhà nước, doanh nghiệp được vào tỉnh sau khi thực hiện kiểm tra theo quy định. Đồng thời phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan nơi đoàn công tác đến làm việc giám sát chặt chẽ lộ trình di chuyển của đoàn trong thời gian lưu trú tại tỉnh.



Các đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị nhà nước và các công ty, doanh nghiệp: khi vào tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch; chịu trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra vi phạm quy định về phòng-chống dịch tại địa phương.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Đề nghị người dân toàn tỉnh luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ chủ động phòng-chống dịch bệnh hiệu quả.



NHƯ NGUYỆN