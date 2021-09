Ngày 19/9, thêm 10.040 ca mắc mới COVID-19 và 9.137 người khỏi bệnh

Việt Nam có thêm 10.040 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca/ngày.



Nhân viên y tế vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại điểm tiêm chủng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)



Theo Bản tin dịch COVID-19 ngày 19/9 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.040 ca mắc COVID-19, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 5.496 ca, Bình Dương với 2.332 ca.



Trong ngày có 9.137 người khỏi bệnh.



Thông tin các ca mắc COVID-19 mới



Tính từ 17h ngày 18/9 đến 17h ngày 19/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới; trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.025 ca ghi nhận trong nước.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5.496, Bình Dương (2.332), Đồng Nai (953), An Giang (287), Long An (249), Kiên Giang (151), Tiền Giang (102), Bà Rịa-Vũng Tàu (84), Tây Ninh (53), Cần Thơ (52), Khánh Hòa (37), Bình Định (30), Quảng Ngãi (24), Hà Nội (20), Cà Mau (18), Quảng Bình (15), Bình Phước (15), Ninh Thuận (15), Phú Yên (13), Quảng Nam (13), Hậu Giang (11), Đắk Nông (11), Trà Vinh (8 ), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (6), Bến Tre (6), Quảng Trị (5), Bạc Liêu (3), Đà Nẵng (2), Vĩnh Long (2), Thanh Hóa (2), Hà Tĩnh (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1) trong đó có 5.894 ca trong cộng đồng.



Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca.



Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca/ngày.



Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 687.063 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.983 ca nhiễm).



Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):



Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 682.617 ca, trong đó có 454.731 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.



Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.



Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (336.528), Bình Dương (178.295), Đồng Nai (39.973), Long An (30.328), Tiền Giang (13.059).



Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19



Số bệnh nhân khỏi bệnh:



Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.137 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 457.505 ca.



Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.396 ca; trong đó, thở ôxy qua mặt nạ: 3.443 ca, thở ôxy dòng cao HFNC: 931 ca, thở máy không xâm lấn: 202 ca, thở máy xâm lấn: 788 ca và ECMO: 32 ca.



Số bệnh nhân tử vong:



Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 233 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh (182), Bình Dương (31), Long An (9), An Giang (3), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1).



Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 246 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).



Tình hình xét nghiệm:



Trong 24 giờ qua đã thực hiện 230.804 xét nghiệm cho 443.937 lượt người.



Lực lượng y tế xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng tại thị xã Buôn Hồ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)



Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.641.750 mẫu cho 48.496.762 lượt người.



Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19



Trong ngày 18/9 có 455.317 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 34.095.243 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.577.472 liều, tiêm mũi 2 là 6.517.771 liều.



Hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày



Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có Công văn số 7770/BYT-MT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối.



- Thành phố Hồ Chí Minh



Thành phố dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ, bảo vệ, mở rộng vùng xanh và mở lại các hoạt động trong vùng xanh, dần phục hồi các hoạt động kinh tế. Trong thời gian từ 15-30/9 tới, mỗi vùng có "màu" khác nhau sẽ có chiến lược xét nghiệm phù hợp.



Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thí điểm áp dụng "Thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn.



- Tỉnh Tiền Giang:



Thành phố Mỹ Tho tổ chức triển khai thí điểm quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà.



- Tỉnh Khánh Hòa:



Tỉnh thí điểm cấp thẻ xanh, thẻ vàng bằng công nghệ số. Theo dự kiến, người được cấp "thẻ xanh" phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 24 giờ, người đã tiêm vaccine mũi 2 được 14 ngày, người nhiễm COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh.



- Tỉnh Quảng Ninh:



Từ 12h ngày 19/9, thành phố Hạ Long cho phép mở lại một số hoạt động trên địa bàn toàn thành phố gồm: các bãi tắm công cộng, các dịch vụ hoạt động thể thao như sân bóng đá, phòng tập gym, fitness, yoga, các hoạt động vui Tết Trung thu...



