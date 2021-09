Gia Lai: Ngày 16-9, ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, có thêm 1 trường hợp tử vong

(GLO)- Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 15-9 đến 15 giờ ngày 16-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.574 người, trong đó ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca dương tính gồm 2 ca mắc mới và 3 ca tái dương tính. Cụ thể, 2 ca mắc mới có 1 trường hợp là F1 của ca mắc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), trước đó đã được cách ly tại Khách sạn Mê Kông và 1 trường hợp dương tính là phụ nữ mang thai được tỉnh đón về địa phương vào chiều 14-9. 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà tại các huyện Krông Pa, Đức Cơ và Đak Đoa.

Như vậy, tính từ ngày 28-5-2021 đến 15 giờ ngày 16-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 527 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 74 trường hợp tái dương tính, 2 trường hợp tử vong); đã xuất viện 250 trường hợp, còn lại đang cách ly, điều trị tại các Bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh (trong đó có 74 trường hợp tái dương tính).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại TP. Pleiku. Ảnh: Hùng Linh

Về trường hợp tử vong do Covid-19 mới ghi nhận như sau: Bệnh nhân tử vong là T.V.T. (SN 1960, địa chỉ phường An Phước, thị xã An Khê). Trước đó, bệnh nhân đi từ Bình Định về, nhập viện ngày 18-8-2021 tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) để chạy thận chu kỳ. Ngày 19-8, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân chạy thận Đ.V.H.T. (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đêm 19-8), bệnh nhân T.V.T. được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đến ngày 3-9, bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và được đưa vào khu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch và chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điều trị tại bệnh viện 29 ngày. Bệnh nhân tử vong lúc 6 giờ 45 phút ngày 15-9 và được chẩn đoán tử vong do bệnh Covid-19 nặng biến chứng suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng do vi rút Corona, nhiễm trùng huyết, suy thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xử lý thi hài bệnh nhân sáng 15-9.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tính đến ngày 15-9, tỉnh Gia Lai đã chi trả cho các đối tượng theo quy định với tổng số kinh phí trên 25,8 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.