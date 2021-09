Gia Lai: Sáng 15-9, ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 nhân viên y tế

(GLO)- Sáng 15-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 14-9 đến 7 giờ ngày 15-9, qua lấy mẫu xét nghiệm cho 771 người, tỉnh Gia Lai ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.





Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại huyện Krông Pa. Ảnh: Như Nguyện

Các trường hợp dương tính mới ghi nhận gồm: 4 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà (huyện Krông Pa 2 trường hợp; thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku mỗi địa phương 1 trường hợp). 1 ca mắc Covid-19 mới là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại Khoa Bệnh nhiệt đới, trước đó đã cách ly tại Khách sạn Mê Kông.



Tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 15-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 525 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 71 trường hợp tái dương tính, 1 trường hợp tử vong); đã xuất viện 250 trường hợp, hiện còn 345 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.



Sáng 15-9, tỉnh Gia Lai đã đón về an toàn 247 công dân Gia Lai đang làm việc, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh an toàn và thực hiện cách ly tập trung theo quy định, trong đó có 209 phụ nữ mang thai, 37 trẻ em đi cùng và 1 người nhà phụ nữ mang thai. Dọc đường đi, có 1 thai phụ chuyển dạ và sinh con an toàn trong đêm 14-9.



NHƯ NGUYỆN