Phú Yên ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, thêm 2 ca tử vong

Phú Yên ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới và thêm 2 ca tử vong. Dự báo trong thời gian tới sẽ gia tăng số ca mắc, số bệnh nhân nặng và tử vong.



Khử khuẩn trước khi vào bệnh viện dã chiến. ẢNH: ĐỨC HUY

Tối 22.7, Ban chỉ đạo Phòng dịch Coivid-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày, Phú Yên ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP.Tuy Hòa 11 ca, TX.Đông Hòa 1 ca, H.Tuy An 2 ca, H.Đồng Xuân 2 ca và H.Sơn Hòa 1 ca.

Trong số các ca mắc Covid-19 mới, có 12 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung; 1 ca sàng lọc trong cộng đồng khi có triệu chứng, sàng lọc tại Khoa cấp cứu Bệnh viện TX.Đông Hòa; 1 ca ở Bệnh viện H.Tuy An; 1 ca về vùng dịch Bình Dương và 1 ca ở xã An Mỹ (H.Tuy An).

Tính đến nay, Phú Yên có 1.017 ca mắc Covid-19, trong đó, TP.Tuy Hòa 581 ca, H.Phú Hòa 179 ca, TX.Đông Hòa 60 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Tuy An 93 ca, TX.Sông Cầu 1 ca, H.Đồng Xuân 5 ca, H.Sơn Hòa 64 ca và H.Sông Hinh 30 ca.

Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết Phú Yên có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong, là BN 18707 (94 tuổi, ở phường 1, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) và BN 72772 (71 tuổi, ở khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên).

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết ngoài ổ dịch Covid-19 ban đầu là quán cơm Yến Nam (ở thôn Ngọc Phong, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa), qua truy vết đã phát hiện nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau liên quan đến người từ các vùng dịch trở về địa phương. Dự báo trong thời gian đến, sẽ tiếp tục gia tăng số ca bệnh Covid-19 xác định, số ca bệnh nặng và số ca tử vong.

Theo Đức Huy (TNO)