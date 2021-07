7.594 người mắc Covid-19 trong ngày 29/7, TP. Hồ Chí Minh có 4.592 ca

Bộ Y tế cũng thông tin nước ta có thêm 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19.

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.773 ca mắc mới, trong đó, một ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước. Chiều nay, 34 tỉnh, thành phố có thêm người dương tính với nCoV.

Như vậy, trong ngày 29/7, cả nước ghi nhận 7.594 ca mắc mới gồm một ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước (1.536 ca cộng đồng).

Thống kê số lượng ca mắc mới tại từng tỉnh, thành phố là TP.HCM (4.592), Bình Dương (1144), Long An (499), Đồng Nai (325), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Đồng Tháp (157), Tây Ninh (139), Bình Thuận (63), Hà Nội (59), Đà Nẵng (54), Phú Yên (52), Đắk Lắk (44), Cần Thơ (39), Bình Phước (35), Vĩnh Long (31), Kiên Giang (21), Khánh Hòa (18), Trà Vinh (18), Hậu Giang (13), Bình Định (11), An Giang (10), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Nghệ An (7), Lạng Sơn (6), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Hà Giang (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1);

So với ngày 28/7, số ca mắc mới trong nước tại Việt Nam tăng 1.038 ca. TP.HCM vẫn là nơi phát hiện thêm nhiều người dương tính nhất cả nước, tăng 143 ca so với ngày hôm qua.

Tính đến chiều 29/7, Việt Nam có 128.413 ca mắc gồm 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

Các địa phương không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Về tình hình điều trị, 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 29/7. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo có 233 ca tử vong (số 631-863) từ ngày 19-26/7 tại 7 tỉnh, thành phố.

Trong buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay TP.HCM đang gồng mình nỗ lực cho cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại, cả đất nước đều quan tâm đến TP.HCM.

“Đây là trận chiến chống dịch nặng nề nhất, chưa có trong tiền lệ. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND, TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhất, nâng dần cấp độ để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch. Theo đánh giá của chúng tôi, thành phố đang đi đúng hướng trong cuộc chiến phòng, chống dịch”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã giao các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch.

