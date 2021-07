Thêm 2.821 ca mắc Covid-19

Bộ Y tế cho biết tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước.

Các tỉnh, thành phố có thêm người nhiễm virus là TP.HCM (1.715), Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Đắk Lắk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đắk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1); trong đó có 587 ca trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến sáng 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 28/7, 307.273 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, mũi 2 là 496.630 liều.

Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh 27.457 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 người.

Bên cạnh tình hình tại TP.HCM, Hà Nội bắt đầu có nhiều diễn biến mới sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố phát hiện một trường hợp bảo vệ tại Công ty SEI thuộc khu công nghiệp Thăng Long dương tính với virus ngày 5/7.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng nguy cơ lây lan virus tại Hà Nội luôn rất lớn. Tuy nhiên, khi thực hiện nghiêm các quy định trong Chỉ thị 17 của thành phố, người dân thủ đô vẫn có thể hy vọng sớm kiểm soát được tình hình.

Theo Thiên Nhan (zingnews.vn)